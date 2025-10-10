Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington’dan dönen uçağına binen gazetecilerin soracakları soruları uçak havalanmadan aldığını açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü. İktidarın kalemi Ahmet Hakan, tepkilerin artması üzerine İletişim Başkanlığı'nın 'Hangi soruları soracaksınız' diye sorduğunu, kendilerinin de İletişim Başkanlığı’na ilettiğini itiraf etmişti.

Bildiricinin haberi ile gündem olan seyahatin ardından Erdoğan'ın uçağı bu kez de Azerbaycan dönüşü çekilen fotoğrafla gündem oldu.

AKİL ANNENİN GAZETECİ KIZI DA ERDOĞAN'IN UÇAĞINDAYDI

Başarısız "demokratik açılım ve çözüm süreci" girişiminde oluşturulan akil insanlar arasında yer alan sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar, sahibi olduğu Lider Haber TV'yi temsilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına bindi.

Olaylı ABD gezisinin ardından Azerbaycan ekibine dahil olan Alkoçlar, Erdoğan'ın gazetecilerle çekilen fotoğrafında yer aldı.

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan'daki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta o gazetecilerin sorularını yanıtladı.