Akaryakıt istasyonu çalışanını darbeden 2 kişi tutuklandı: O anlar kamerada
Yayınlanma:
Ankara'da bir akaryakıt istasyonunun çalışanını darbeden 2 şüpheli tutuklandı. O anlar istasyonun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Gölbaşı İlçesi Karşıyaka Mahallesi, Haymana Yolu Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Market çalışanını döven kadın feci kazada can verdiMarket çalışanını döven kadın feci kazada can verdi

ÜCRET ÖDEME TARTIŞMASINDA MARKEN ÇALIŞANINI DARBETTİLER

M.C.E. ve H.B. ile kasiyer M.C.Ö. arasında, ücret ödeme konusunda tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.C.E. ve H.B., kasiyer M.C.Ö.'yü darbetti. Diğer müşteri ve çalışanların araya girmesiyle kavga sonlandı. Olay sonrası kasiyer M.C.Ö., şüphelilerden şikayetçi oldu.

İKİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheliler M.C.E. ve H.B., Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; şüphelilerin, istasyona geldikten bir süre sonra kasiyer M.C.E.'yi darbettikleri görülüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

