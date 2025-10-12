Adana'da yılın ilk karı: Bir kadın mahsur kaldı

Türkiye, aylar süren sıcak ve kurak günleri geride bırakıyor. Orman yangını faciaları sonucu onbinlerce dönüm ormanın kül olduğu yaz ayının ardından barajlar ise kuruma noktasına geldi. Vatandaşlar, gelecek olan yağışlarla barajların yeniden dolmasını ve kaybolan ormanların yeniden yeşermesini bekliyor.

Öte yandan Adana'da yılın ilk kar yağışı haberi geldi. Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi Çayırgölü Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.

YAYLADA HAYVANCILIK YAPAN VATANDAŞ MAHSUR KALDI

Yağan kar sonucu yaylada hayvancılık yapan Cennet Sarıtaş bölgede mahsur kaldı. Bulunduğu bölgeden ayrılamayan Sarıtaş, telefonla köydeki komşularına ulaştı.

SARITAŞ'I KOMŞULARI KURTARDI

Köy sakinleri, Sarıtaş'ın yardım çağrısı üzerine arazi aracıyla yaylaya gitti. Sarıtaş, köydeki komşuları tarafından arazi aracıyla evine getirildi.