Acil servisler doldu, semptomları belli oldu: Ölümcül olabilir uyarısı

AÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Süleyman İbze, acillerdeki yoğunluğun son dönemde arttığını söyledi.

Özellikle havaların soğumaya başlaması, okul ara tatili ve sonrasında dönüşlerle birlikte viral enfeksiyonlarda belirgin bir artış yaşandığını aktaran Dr. Süleyman İbze, "Yaz ve kış arasında daha sert geçişler oluyor. Bu da insanların mevsimsel adaptasyonunda sorunlara sebep oluyor. Pandemi dönemi bize gösterdi ki viral enfeksiyonlar hayatımızın bir parçasıydı, pandemi sayesinde bu enfeksiyonların küresel bir sorun haline gelebileceğini öğrendik. Şimdi de bu yoğunluğun azalması için pandemide öğrendiklerimizi devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

Acil servis doluluğu eleştirilerine Bakanlıktan yanıt: Hekimlerimiz OECD ortalamasının iki katı hasta bakıyor

EN ÇOK BU SEMPTOMLARLA GELİYORLAR

Viral enfeksiyonların damlacık ve temas yoluyla bulaştığını kaydeden Dr. Süleyman İbze, "Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, yaygın vücut ağrısı gibi semptomlarla kendini gösterir. Genellikle kaynağı bellidir. Evde küçük çocuk varsa ondan, kalabalık ortamda çalışan biri varsa ondan başlayıp aile içinde veya topluluk içinde yayılma eğilimindedir. Eğer yeterli korunmayı sağlarsak hastalıkla ilgili büyük sorun yaşamayız. Aşılama bu noktada çok önemli. Mevsimsel grip aşılarının özellikle risk grubundaki bireylere mutlaka yapılması gerekiyor. Çünkü bu kişiler viral enfeksiyon süreçlerini maalesef daha ağır geçiriyor. Hatta ölümcül sonuçlarla karşılaşabiliyoruz" diye konuştu.

"ACİL SERVİSLER KRİTİK HASTALAR İÇİN KULLANILMALI"