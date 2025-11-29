ABB'den dün yaşanan yoğun trafiğe ilişkin açıklama: Olağanüstü güvenlik tedbirleri nedeniyle

Yayınlanma:
Ankara Büyükşehir Belediyesi, dün çekilen ve sosyal medyada paylaşılan "Ankamall'de mahsur kaldık. 2 saattir kıpırdayamıyoruz" paylaşımına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, yoğun trafiğin, Papa 14. Leo’nun ziyareti ve 3 gün sürecek olan CHP Kurultayı nedeniyle alınan 'olağanüstü güvenlik önlemlerinden' kaynaklı olduğu belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dün çekilen ve sosyal medyada, "Ankamall'de mahsur kaldık. 2 saattir kıpırdayamıyoruz" notuyla paylaşılan video hakkında açıklama yaptı.

Ankara'da oluşan yoğun trafik dikkat çektiAnkara'da oluşan yoğun trafik dikkat çekti

Sosyal medyada paylaşılan ve Ankamall Alışveriş Merkezi'nin otoparkında çekildiği belirtilen videoda, vatandaşların yoğun trafik nedeniyle AVM otoparkında yaklaşık 2 saat boyunca mahsur kaldıkları kaydedildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, söz konusu video hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

"PAPA'NIN ZİYARETİ VE CHP KURULTAYI NEDENİYLE ALINAN ÖNLENMLER NEDENİYLE"

Açıklamada yoğun trafiğin, Papa 14. Leo’nun ziyareti ve 3 gün sürecek olan CHP Kurultayı nedeniyle alınan 'olağanüstü güvenlik önlemlerinden' kaynaklı olduğu belirtildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada dolaşan bu görüntüler dün çekilmiştir.

Dünkü yoğunluğun başlıca sebepleri tamamen olağanüstü güvenlik tedbirleri ve özel günün getirdiği olağanüstü trafik yoğunluğudur.

1) Emniyet Genel Müdürlüğü, Papa 14. Leo’nun ziyareti ve 3 gün sürecek olan CHP Kurultayı nedeniyle Ankara’da pek çok yolu güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatmıştır.

Bu kapanmalar zincirleme olarak tüm ana arterlerde yoğunluk oluşturmuştur.

2) Dün aynı zamanda cuma indirimleri günüydü.

Bu nedenle vatandaşlarımız alışveriş merkezlerine yoğun şekilde akın etmiş, bu da şehir trafiğini olağanüstü ölçüde artırmıştır.

Kamuoyuna duyurulur."

ekran-goruntusu-2025-11-29-174427.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

