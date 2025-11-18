9 günlük tatilde oraya akın ettiler: Doluluk yüzde 90'ı aştı

Kültürel mirası ve gastronomisiyle öne çıkan Şanlıurfa, 9 günlük ara tatilde yoğun ziyaretçi ağırladı.

Kültür turizminin önemli destinasyonları arasında yer alan kentte otel ve konaklama tesisleri, önceden yapılan rezervasyonlarla yüzde 90'ın üzerinde dolulukla hizmet verdi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Ören yeri tatil süresince 66 bin 133 ziyaretçiyi ağırlarken, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi de 20 bin 687 kişiyi konuk etti.

Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen ve kentin simgesi kabul edilen Balıklıgöl Yerleşkesi de kente gelen ziyaretçilerin en başta ziyaret ettiği mekanların başında yer aldı.

Konik kubbeli evleriyle dikkati çeken tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti ilçesi gibi diğer önemli merkezler de ziyaretçilerine farklı atmosferiyle eşsiz bir hatıra bıraktı.

Kente gelen turistler, yöresel lezzetlerin sunulduğu sıra gecelerine katılarak Şanlıurfa mutfağını tatma fırsatı buldu.

"ÇOK HAREKETLİ GÜNLER YAŞADIK"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, tatilin kent turizmine olumlu yansıdığını belirtti.

Şanlıurfa'nın her geçen yıl turizmden daha fazla pay aldığını dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa olarak 9 günlük ara tatili çok verimli geçirdik. Turizm anlamında oldukça hareketli günler yaşadık. Göbeklitepe 70 bine yakın ziyaretçi aldı, müzelerimizde ise ziyaretçi sayısı 20 bini aştı. Özellikle kente günübirlik gelenlerle birlikte Şanlıurfa'yı çok sayıda ziyaretçi tercih etmiş oldu. Rakamlara baktığımızda bölgede ara tatili en yoğun geçiren ilin Şanlıurfa olduğunu görüyoruz. Otel doluluk oranları ve ziyaretçi istatistiklerine baktığımızda, şehrin ziyaretçi yoğunluğunun yüzde 90'ın üzerine çıktığını görüyoruz. Bu anlamda ara tatil bizim için sevindirici oldu. Şanlıurfa artık bölgede, turizmin öncü illerinden oldu."

"BEKLEDİĞİMİZ VERİMİ ALDIK"

Şanlıurfa Turizm Komitesi Başkanı Mehmet Kamil Türkmen de tatil sürecinin sektör için oldukça hareketli geçtiğini dile getirdi.

Hava şartlarının uygun olmasının da ziyaretçi ilgisini artırdığını belirten Türkmen, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa turizminde hak ettiğimiz ve beklediğimiz verimi aldık. Otellerimizdeki doluluk oranı gerçekten üst seviyelerindeydi. Ayrıca gerek ören yerlerindeki yoğunluk gerekse turizm işletmelerindeki hareketlilikte kayda değer bir artış gözlemledik. Şanlıurfa, 9 günlük süre boyunca yaklaşık 80-100 bin civarında misafir ağırlamış oldu. Göbeklitepe'deki hareketlilik rakamları da bunu doğruluyor."

Kayseri'den ailesiyle kente gelen Himmet Aydemir ise tarihi yerleri gezdiklerini, çok keyif aldıklarını ve Şanlıurfa'yı tahmin ettiklerinden çok daha güzel bulduklarını söyledi.

