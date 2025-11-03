76 yaşındaki zanlı husumetlisini sokak ortasında öldürdü

Olay, saat 12.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi Toros Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Ç., bir kahvehanede oturan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen Sabahattin Mumcuoğlu'na av tüfeğini doğrulttu ancak silah ateş almadı. Bunun üzerine masadan kalkarak kaçmaya başlayan Mumcuoğlu'nun peşinden koşan Mustafa Ç., bu kez tetiğe basarak ateş etti.

Kasığından vurulan Mumcuoğlu, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden otomobiline binerek uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Mumcuoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

PATLAYAN LASTİK YAKALATTI

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kent merkezine doğru kaçtığını tespit etti. Polis tarafından takibe alınan Mustafa Ç.'nin kullandığı otomobilin lastiği patladı. Bunun üzerine zanlı, Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girmek zorunda kaldı. İstasyonda polis ekiplerince etrafı çevrilen Mustafa Ç., direnç gösteremeden yakalandı. Araçta yapılan aramada, cinayette kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği de ele geçirildi.

OLAY YERİNDE YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cinayet haberini alarak olay yerine gelen Sabahattin Mumcuoğlu'nun yakınları, acı haberle sinir krizi geçirdi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Mumcuoğlu’nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.