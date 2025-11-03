76 yaşındaki zanlı husumetlisini sokak ortasında öldürdü

76 yaşındaki zanlı husumetlisini sokak ortasında öldürdü
Yayınlanma:
Adana'da 76 yaşındaki Mustafa Ç., aralarında husumet bulunan 58 yaşındaki Sabahattin Mumcuoğlu'nu caddede av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından otomobiliyle kaçan zanlı, aracının lastiğinin patlaması üzerine girdiği bir akaryakıt istasyonunda polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi Toros Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Ç., bir kahvehanede oturan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen Sabahattin Mumcuoğlu'na av tüfeğini doğrulttu ancak silah ateş almadı. Bunun üzerine masadan kalkarak kaçmaya başlayan Mumcuoğlu'nun peşinden koşan Mustafa Ç., bu kez tetiğe basarak ateş etti.

husumetlisini-cadde-ortasinda-oldurup-k-997034-295761-min.jpg

Kasığından vurulan Mumcuoğlu, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden otomobiline binerek uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Mumcuoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

husumetlisini-cadde-ortasinda-oldurup-k-997033-295761-min.jpg

PATLAYAN LASTİK YAKALATTI

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kent merkezine doğru kaçtığını tespit etti. Polis tarafından takibe alınan Mustafa Ç.'nin kullandığı otomobilin lastiği patladı. Bunun üzerine zanlı, Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girmek zorunda kaldı. İstasyonda polis ekiplerince etrafı çevrilen Mustafa Ç., direnç gösteremeden yakalandı. Araçta yapılan aramada, cinayette kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği de ele geçirildi.

husumetlisini-cadde-ortasinda-oldurup-k-997039-295761-min.jpg

OLAY YERİNDE YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cinayet haberini alarak olay yerine gelen Sabahattin Mumcuoğlu'nun yakınları, acı haberle sinir krizi geçirdi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Mumcuoğlu’nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

husumetlisini-cadde-ortasinda-oldurup-k-997035-295761-min.jpg

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Deprem uzmanından Sıngırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Türkiye
Deprem uzmanından Sıngırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Deprem uzmanından Sıngırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Bursa'da kadın cinayeti: 75 kez bıçaklandı
Bursa'da kadın cinayeti: 75 kez bıçaklandı
Fethiye'de feci kaza! Kayalıklara düşen Rus paraşütçü öldü
Fethiye'de feci kaza! Kayalıklara düşen Rus paraşütçü öldü