73 yaşında üniversiteli oldu



Kırklareli'nde yaşayan 73 yaşındaki emekli memur Necdet Canaslan, geç de olsa üniversite okuma hayalini gerçekleştirdi.

İstanbul'daki lise eğitimini tamamladıktan sonra 1973 yılında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başlayan Canaslan, yoğun iş temposu nedeniyle akademik eğitimini ertelemek zorunda kaldı. 1989 yılında girdiği üniversite sınavını kazanamayan Canaslan, geçen yıllar içinde evlenip iki çocuk sahibi oldu ve 1999'da memuriyetten emekli oldu.

Emekliliğin ardından özel sektörde gayrimenkul danışmanı olarak çalışmaya devam eden Canaslan, üniversite hayalini gerçekleştirmek için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katıldı. Aldığı puanla Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü'ne yerleşti.

Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde oluşturulan kayıt merkezine başvuran Canaslan, öğrenci belgesini alarak resmi olarak eğitim hayatına başladı.

"OKUMAK İSTİYORUM VE OKUYACAĞIM"

Öğrencilik yıllarını çok özlediğini ifade eden Canaslan, bu yıl gerçekleştirilen sınava katılarak Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü'ne yerleştiğini belirtti.

Yaşına rağmen ilk kez okula başlayan çocuklar gibi çok heyecanlı olduğunu dile getiren Canaslan, şunları kaydetti:

"Daha önce üniversite okumadım, ilk kez okuyacağım. Çalışmaktan dolayı fırsatım olmadı. Şimdi boş duracağıma üniversite okumak istedim. Çok mutluyum. Öğrencilik yıllarımı özlediğim için üniversiteye gitmeyi istedim. 1989 yılında girmiştim üniversite sınavına, o zaman kısmet olmadı. Şimdi kısmet oldu, okumak istiyorum ve okuyacağım. Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu'nda okumak istemiştim, gidemedim. Çalışma hayatına kapıldık, şimdi emekli olunca üniversite hayalimi gerçekleştirmek istedim."