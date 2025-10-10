67 kişinin can verdiği binayı dikmişti! AKP’li müteahhit iyi hal indirimini kaptı

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kurudere-1 Mahallesi'nde bulunan Yunus Kaya Apartmanı'nın yıkılması nedeniyle 3 aylık bebeğin de arasında bulunduğu 67 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi ise yaralandı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, apartmanın yıkılmasına ilişkin müteahhit Yunus Kaya ve mimari proje müellifi mimar Veysi Tekin hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Hakkında yakalama kararı bulunduğu dönemde müteahhit Yunus Kaya'yı Mersin'de sakladığı belirlenen akrabası Murat Kaya hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan dava açılırken her iki dosya birleştirildi.

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz gün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Yunus Kaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken; depremde yakınlarını kaybedenler, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

SAVCI CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ!

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında müteahhit Yunus Kaya ve Veysi Tekin'in "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan, Murat Kaya'nın ise "suçluyu kayırma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

AKP’Lİ MÜTEAHHİT BERAATINI İSTEDİ!

Depremde yakınlarını kaybedenler şikayetlerinin devam ettiğini ifade ederken tutuklu sanık Yunus Kaya, duruşmada önceki savunmalarını tekrarladı ve "Cezalandırılan sadece ben olmuyorum. Ailem de cezalandırılmış oluyor. Heyetinizden vicdanınızın sesine kulak vermesini talep ediyorum. Öncelikle tahliyeme ve akabinde de beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Yunus Kaya'nın avukatı Selçuk Barış Boybeyi, mahkemeye yeni bilirkişi raporu alınmasını istedi ve "Depremin ivmesi, yönetmeliğin 3,5-4 katı üzerindedir. Bu nedenle illiyet bağı kesilmiştir. 'Bilinçli taksir' yönünden cezalandırılması talep edilmişse de müvekkilin burada ailesi vefat etmiştir. Eğer öngörülebilir olsaydı, müvekkil kendi ailesini o apartmanda oturtmazdı. Bu nedenle bilinçli taksir uygulanamaz. Tutuklama yönünden mütalaaya katılmıyoruz. Hükümle birlikte müvekkilin adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz." sözlerini sarf etti.

“HİÇBİR DAHLİM YOKTUR”

Tutuksuz sanık Veysi Tekin ise duruşmada yaptığı savunmada, "İlk günden beri söylediğim gibi projeyi ben çizmedim, onaylamadım ve herhangi bir imzam da yoktur. Benim hiçbir dahlim yoktur. Mimarın ruhsata müdahale etme şansı yoktur. Ruhsat sahte veya gerçek, bunu belediye vermektedir. Dahlimin olmadığı sicilimin yanlış yazılmasından da bellidir" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Murat Kaya da önceki savunmalarını tekrarlayarak, "Suç kastım yoktur. Herhangi bir şekilde suçluyu kayırma iradesi ile hareket etmedim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, sanıklara son sözlerini sordu. Tutuklu sanık müteahhit Yunus Kaya ve tutuksuz sanık Murat Kaya, "Adaletinize sığınıyorum" dedi. Tutuksuz sanık Veysi Tekin ise "Hiçbir alakam yok" ifadelerini kullandı.

İYİ HAL İNDİRİMİYLE 13 YIL 9 AY CEZA ALDI!

Mahkeme heyeti, AKP’li müteahhit Kaya'ya iyi hal indirimi uygulayarak 13 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Tutuklu sanık Yunus Kaya bilinçli taksirden “16 yıl 6 ay” hapis cezasına çarptırıldı fakat sanığın yargılama sürecindeki iyi hali ve davranışları ile cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak “takdiri indirim” uygulandı ve ceza 13 yıl 9 aya indirildi.

Ayrıca, sanığın müteahhitlik belgesinin takdiren 1 yıl süreyle geri alınmasına, hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girecek geri alma süresinin cezanın tamamının infazından itibaren işlemeye başlamasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Tutuksuz sanık Veysi Tekin'e iyi hal indirimi ile 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verilirken sanığa "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Sanığın mimarlık belgesinin takdiren 1 yıl süreyle geri alınmasına ve hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girecek geri alma süresinin, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlamasına karar verildi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Murat Kaya’ya “suçluyu kayırma” suçundan takdir indirimiyle 5 ay hapis cezası verirken hükmün açıklanmasını geri bıraktı.