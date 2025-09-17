6 ay boyunca sürek hıçkırık sonlandı!

Gaziantep'in Merkez Şehitkamil ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Rokan Musa, 6 ay önce evinde yemek yerken aniden başlayan ve durmaksızın devam eden hıçkırıla yaşıyordu. Çeşitli hastanelere başvurmasına rağmen tanı konulamayan Musa, yaklaşık bir ay önce Gaziantep Şehir Hastanesi’ne başvurdu.

Göğüs Cerrahisi Polikliniği’nde muayene edilen Musa, hastaneye yatırıldı ve 5 gün önce gerçekleştirilen kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Onur Bayrakçı, hıçkırığın diyafram kasını kontrol eden frenik sinirle ilgili olduğunu belirtti. Dr. Bayrakçı, sorunun hangi tarafta olduğunu saptadıktan sonra diyafram kasının sinir uçlarını genişleterek aktivasyonu kontrol altına aldıklarını söyledi.

"İLK KEZ KARŞILAŞTIK"

Bayrakçı, “Hastamız tamamen fayda gördü, yemek yemesi, yatması her şeyi normalleşti. Solunum sıkıntıları da düzeldi. Daha önce ilaçla tedavi edilen vakalar gördük ama 6 ay boyunca yanıt alınamayan bir hasta ile ilk kez karşılaştık. Sonuç almanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Ilgın Türkçüoğlu ise Musa’nın hayatının bu rahatsızlık sebebiyle olumsuz etkilendiğini belirterek, “İlk defa karşılaştığımız bir durum. Hekimimiz de bu ameliyatı ilk kez yaptı. Hastanemizde çok farklı vakalar görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Rokan Musa da ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğu için büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi.