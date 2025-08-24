5 bin liralık gömleği saniyeler içinde çaldı

Bursa'da bir giyim mağazasına giren kadın, gömleği poşete koyarak dükkândan çıktı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Dün saat 16.30 sıralarında Cuma Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'ndaki bir giyim mağazasına giren kadın müşteri, askılardaki kıyafetleri inceledikten sonra bir gömleği elindeki poşete koyarak hızla dükkândan ayrıldı.

Bir süre sonra gömleğin eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince hırsızlığı gördü ve durumu polise bildirdi. Ekipler, şüpheli kadını yakalamak için çalışma başlattı. Çalınan gömleğin değerinin 5 bin TL olduğu öğrenildi.

