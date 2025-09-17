310 kiloydu! Cenazesi eşya taşıma asansörüyle çıkarıldı
Denizli’de tüp mide ameliyatının ardından taburcu edilen, ancak Aydın’da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 310 kiloluk Barış Yıldırım’ın cenazesi, evinden eşya taşıma asansörüyle çıkarıldı.
TÜP MİDE AMELİYATI GEÇİRMİŞTİ
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yatağa bağımlı olarak yaşayan 49 yaşındaki Barış Yıldırım, temmuz ayında Denizli'de geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından hastaneden taburcu edilmişti.
KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Aydoğdu Mahallesi 349. Sokak’taki evinde aniden fenalaşan Yıldırım, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.
CENAZESİ MERDİVENLERDEN ÇIKARILAMADI
Yıldırım'ın cenazesi, apartmanın merdivenlerinden indirilmeyince evinin penceresinden eşya taşıma asansörüyle çıkarılmak zorunda kaldı.
Yıldırımın cenazesi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Cenazenin Eğriboyun Mezarlığı'nda ikindi namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.