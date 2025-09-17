310 kiloydu! Cenazesi eşya taşıma asansörüyle çıkarıldı

Yayınlanma:
Aydın'da hayatını kaybeden 310 kilogram ağırlığındaki Barış Yıldırım'ın cenazesi, evinin penceresinden eşya taşıma asansörüyle çıkarıldı.

Denizli’de tüp mide ameliyatının ardından taburcu edilen, ancak Aydın’da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 310 kiloluk Barış Yıldırım’ın cenazesi, evinden eşya taşıma asansörüyle çıkarıldı.

TÜP MİDE AMELİYATI GEÇİRMİŞTİ

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yatağa bağımlı olarak yaşayan 49 yaşındaki Barış Yıldırım, temmuz ayında Denizli'de geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından hastaneden taburcu edilmişti.

yildirim-baris.webp

KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Aydoğdu Mahallesi 349. Sokak’taki evinde aniden fenalaşan Yıldırım, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

baris-yildirim.webp

CENAZESİ MERDİVENLERDEN ÇIKARILAMADI

Yıldırım'ın cenazesi, apartmanın merdivenlerinden indirilmeyince evinin penceresinden eşya taşıma asansörüyle çıkarılmak zorunda kaldı.

Mide balonu ameliyatı sırasında ölmüştü: Doktor tutuklandıMide balonu ameliyatı sırasında ölmüştü: Doktor tutuklandı

Yıldırımın cenazesi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Cenazenin Eğriboyun Mezarlığı'nda ikindi namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

