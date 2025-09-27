30 ilde 144 hedef imha edildi: Rekor sayıda mühimmat ele geçirildi

Jandarma İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlarının birlikte yürüttüğü operasyonların bilançosu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 aylık süreçte düzenlenen operasyonların verilerini açıkladı.

30 İLDE 144 HEDEF İMHA EDİLDİ

Bakan Yerlikaya, 30 ilde düzenlenen operasyonlarda; 18 teröristin yakalandığı ve terör örgütünün 144 barınma alanının imha edildiği bilgisini verdiği o paylaşım şu şekilde:

30 ilde son 6 aydır Jandarmamız tarafından devam eden arazi taramalarında;

-144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

-Bu dönemde 18 terör örgütü mensubunun teslim olması sağlandı. 174 adet El Bombası,

119 adet Uzun Namlulu Silah,

58 adet Mayın/EYP,

46 kg patlayıcı madde,

13 adet RPG-7 Roketatar, Havan, Bombaatar, Lav Silahı,

4 adet Tabanca,

4 adet Av Tüfeği,

34 adet Telsiz,

5 adet Jeneratör,

REKOR SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ