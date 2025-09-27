30 ilde 144 hedef imha edildi: Rekor sayıda mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, son 6 ayda düzenlenen terör operasyonlarının sonucunu paylaştı. Yerlikaya'nın paylaşımına göre Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 30 ilde 144 hedef imha edildi; rekor sayıda mühimmat ele geçirildi.

Jandarma İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlarının birlikte yürüttüğü operasyonların bilançosu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 aylık süreçte düzenlenen operasyonların verilerini açıkladı.

30 İLDE 144 HEDEF İMHA EDİLDİ

Bakan Yerlikaya, 30 ilde düzenlenen operasyonlarda; 18 teröristin yakalandığı ve terör örgütünün 144 barınma alanının imha edildiği bilgisini verdiği o paylaşım şu şekilde:

30 ilde son 6 aydır Jandarmamız tarafından devam eden arazi taramalarında;
-144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.
-Bu dönemde 18 terör örgütü mensubunun teslim olması sağlandı.

  • 174 adet El Bombası,
  • 119 adet Uzun Namlulu Silah,
  • 58 adet Mayın/EYP,
  • 46 kg patlayıcı madde,
  • 13 adet RPG-7 Roketatar, Havan, Bombaatar, Lav Silahı,
  • 4 adet Tabanca,
  • 4 adet Av Tüfeği,
  • 34 adet Telsiz,
  • 5 adet Jeneratör,

REKOR SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

  • 16 bin 399 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat;

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli ve Van'da düzenlenen saha taramalarında ele geçirildi.

Jandarma İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

675 bin içişleri ailemizle birlikte, ülkemizin dört bir yanında, gece gündüz demeden Aziz Milletimizin huzur ve güvenliği için daima görevimizin başındayız.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

