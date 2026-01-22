3 yaşında sigara içen çocuğun annesi beraat etti: Pes dedirten savunma

3 yaşında sigara içen çocuğun annesi beraat etti: Pes dedirten savunma
Yayınlanma:
Eskişehir'deki bir düğünde sigara içtiği görülen 3 yaşındaki çocuğun annesinin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, beraat kararı verirken annenin savunması pes dedirtti.

Eskişehir'deki bir düğünde 3 yaşındaki bir çocuğun yakınının kucağında otururken sigara içtiği anlar kameralara takıldı. Geçtiğimiz yıl yaşanan olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıma girerken tepkiler çığ gibi büyüdü.

Olaya ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken çocuğun annesi S.B. hakkında ‘Sağlık için tehlikeli madde temini’ ve ‘Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ suçlamasıyla açılan davada karar açıklandı.

3 YAŞINDA SİGARA İÇEN ÇOCUĞUN ANNESİ BERAAT ETTİ

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’nde geçen yıl nisan ayındaki yapılan düğünde yaşananlara ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından anne S.B. hakkında 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasına anne S.B.’nin yanı sıra avukatlar da katıldı.

3-yasinda-sigara-icen-cocugun-annesi-beraat-etti.jpg

Mahkeme hakimi, sanık ve taraf avukatlarının savunmaların ardından anne S.B. hakkında beraat kararı verdi.3-yasinda-sigara-icen-cocugun-annesi-beraat-etti-4.jpg

PES DEDİRTEN SAVUNMA

Anne S.B. mahkemedeki savunmasında suçlamayı kabul etmediğini belirterek, şunları söyledi:

“Mağdur çocuklar benim öz çocuklarım olur. Olay tarihinde düğüne gitmiştik. 3 yaşında olan oğlum E.C.B. yerden bulduğu plastik şeyi ağzına götürmüş."

3-yasinda-sigara-icen-cocugun-annesi-beraat-etti-6.jpg

"Bu plastikteki dumanı çekerken ben gördüm ve elinden aldım. Ben çocuklarıma yönelik üzerime atılı suçları işlemedim. Ben suçsuzum.”

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

