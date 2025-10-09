22 yıldır aranan cinayet firarisi sahte kimlikle yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda, 22 yıldır firari olarak aranan M.K. (54) isimli şahsın Kayseri'ye geleceği bilgisine ulaştı. Şüphelinin, 2003 ve 2009 yıllarında işlenen iki farklı "kasten öldürme" olayının faili olarak arandığı belirlendi.

MİNİBÜSTE SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Elde edilen bilgi üzerine harekete geçen polis ekipleri, İncesu ilçesi Bayraklı mevkiinde bir yol kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, firari M.K.'nin içinde bulunduğu minibüsü durdurdu. Minibüsteki yolcuların kimlik kontrolü sırasında, bir kişinin tavırlarından şüphelenen polis, bu kişiyi daha detaylı bir inceleme için İncesu Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.

KİMLİĞİNİ PARMAK İZİ ELE VERDİ

Emniyette yapılan parmak izi kontrollerinde, şüphelenilen kişinin, aslında 22 yıldır iki cinayet suçundan aranan M.K. olduğu ve üzerinde taşıdığı kimliğin başkasına ait sahte bir kimlik olduğu tespit edildi.

Yıllar süren kaçışın ardından kimliği deşifre olan M.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.K., hakkındaki kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle cezaevine gönderildi.