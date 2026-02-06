ÖSYM'DEN 2026 YKS DUYURUSU

Beklenen an geldi, ÖSYM 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için duyuruyu yaptı!

DUYURU

(6 Şubat 2026) 2026-YKS: Başvuruların Alınması 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacaktır. 20 Haziran 2026 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır. Sınava başvurular, 6 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2026 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir. 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2026-MSÜ) başvuran adayların da Millî Savunma Bakanlığı tarafından Millî Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2026-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2026-MSÜ Kılavuzu’nda yer almaktadır.



Daha önce bir yükseköğretim kurumundan ön lisans ve/veya lisans mezunu olan adayların; e-devlet mezuniyet bilgilerini kontrol ederek, mezuniyet bilgisi Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nde bulunmayanların mezun oldukları üniversite aracılığıyla bu bilgilerin sisteme işlenmesini sağlamaları gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. ÖSYM BAŞKANLIĞI

YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2026-YKS başvurusu, kılavuzda belirtilen tarihler arasında ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılıyor: Adaylar ais.osym.gov.tr’den veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması ile bireysel başvuru yapabiliyor; fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı bulunan ve sistemde eğitim bilgisi uygun olan adaylar e-Devlet ile AİS’ye kayıt olup AİS şifresi olmadan da başvuruyu tamamlayabiliyor.

AİS’de geçerli fotoğrafı bulunmayan (ve/veya kılavuzda sayılan bazı özel durumdaki) adayların ise işlemlerini ÖSYM Başvuru Merkezlerinden yapması gerekiyor; başvuru, seçilen oturumların sınav ücretinin süresi içinde yatırılmasıyla tamamlanmış sayılıyor, ücret ödenmezse başvuru geçersiz kalıyor.

YKS BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS başvuruları 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 23:59'da bitecek.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 YKS başvuru ücreti her bir sınav için (TYT-AYT-YDT) ayrı ödenir ve sınav başı 700 TL'dir, son ödeme günü ise 3 Mart.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

YKS ücreti ödemesini banka şubesi/ATM/online bankacılık yoluyla yapabilirisiniz. Ödemenizi ÖSYM “ÖDEMELER” alanından kartla yapacaksanız, sistemin kapanış saatlerini kaçırmamanız gerekiyor. Bu nedenle ödemenizi mesai saatleri içinde tamamlamanızı öneririz.

YKS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ VAR MI?

Evet, 2 Mart'a kadar başvurusunu tamamlayamayan adaylar 10-12 Mart 2026 (12 Mart günü 23.59’a kadar) arasında geç başvurularını tamamlayabilir.

Geç başvurularda YKS ücreti %50 zamlı ödeniyor (1050 TL), ve ödemeler sadece ÖSYM “ÖDEMELER” alanından kart ile yapılabiliyor. Eğer geç başvuru gününde de ödeme yapılmazsa, başvuru geçersiz sayılıyor.

KİMLER 2026 YKS’YE BAŞVURABİLİR?

Lise/denk okul son sınıfta olanlar veya mezun olanlar (açık lise ve yurt dışı okullar dâhil) başvurabilir.

BAŞVURU MERKEZİNDE İŞLEM İÇİN BİZZAT GİTMEK ZORUNDA MISINIZ?

Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı olmayanlar veya sistemde geçerli fotoğrafı olmayanlar fotoğraf kaydı için bizzat başvuru merkezine gitmelidir.

BAŞVURU MERKEZİNE GİDERKEN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Doldurulmuş Aday Başvuru Formu'na ek olarak fotoğraflı nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaport aslından birini bulundurmanız gerekir. (Belirtilen özel statü/kartlar ve geçici kimlik belgesi gibi kılavuzda sayılan diğer geçerli kimlikler de kabul edilir.) Fotoğrafsız kimlik kesinlikle kabul edilmez.

BAŞVURU MERKEZİNE GİTMEDEN BAŞVURU MÜMKÜN MÜ?

Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar AİS’ye çevrim içi kayıt olup başvuruyu bireysel olarak yapabilir.

AİS’DEN BİREYSEL BAŞVURUYU NASIL YAPILIR?

Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı olanlar veya AİS’de geçerli fotoğrafı bulunanlar; T.C. Kimlik No + şifre ya da e-Devlet ile giriş yapıp başvuru yapabilir.

AİS ŞİFRESİ OLMAYAN ADAYLAR BİREYSEL BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Evet, Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı ile (MEB e-Okul’da geçerli eğitim bilgin görünmek şartıyla) e-Devlet üzerinden AİS’ye kayıt olup AİS şifresi olmadan çevrim içi başvuru yapılabilir.

AİS’DE GÜNCEL FOTOĞRAFI OLMAYANLAR BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartın olanlar AİS’de “Fotoğraf Bilgilerim” bölümünden “T.C. Kimlik Kartı Fotoğrafımı Kullan” seçeneğiyle fotoğrafını güncelleyip başvuru merkezine gitmeden başvuru yapabilir.

İLK KEZ BİREYSEL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Daha önce ÖSYM sınavına başvurmamış adaylar; fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresiyle AİS’de “e-Devlet ile Kayıt Ol” üzerinden kayıt olup başvurabilir; isterse başvuru merkezinden de yapabilir.

EĞİTİM BİLGİLERİ SİSTEMDE GÖRÜNMÜYORSA NASIL EKLENİR?

MEB e-Okul kaynaklı eğitim bilgisi olanlarda; son sınıflar okullarına, mezunlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurup e-Okul’da bilgilerini güncelletmelidir.

BAŞVURUDAN SONRA OTURUM EKLENEBİLİR Mİ?

Evet. Başvuru süresi içinde (geç başvuru günleri dâhil) oturum ekleyip ücretini yatırarak başvurunu tamamlanabilir. Ama geç başvuru günlerinde oturumlar değiştirilemez ya da silinemez.

2026 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre 2026-YKS oturum tarihleri şöyle:

TYT (1. Oturum): 20 Haziran 2026 10:15

AYT (2. Oturum): 21 Haziran 2026 10:15

YDT (3. Oturum): 21 Haziran 2026 15:45

2026 YKS TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç 6 Şubat 2026 Başvuru Bitiş 2 Mart 2026 Geç Başvuru 10-10 Mart 2026 TYT 20 Haziran 2026 AYT 21 Haziran 2026 YDT 21 Haziran 2026 YKS Sonuçları 22 Temmuz 2026

YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?

YKS'nin ilk oturumu TYT sınavına 134 gün (4 ay 14 gün), AYT VE YDT sınavlarına 135 gün kaldı (4 ay 15 gün).

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

YKS KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

TYT (1. Oturum): 165 dakika (2 saat 45 dk)

AYT (2. Oturum): 180 dakika (3 saat)

YDT (3. Oturum): 120 dakika (2 saat)

YKS'DE KAÇ SORU VAR?

TYT (1. Oturum): 120 soru (Türkçe 40 soru, Matematik 40 soru, Sosyal Bilimler 20 soru, Fen Bilimleri 20 soru)

AYT (2. Oturum): 160 soru (Türkçe 40 soru, Matematik 40 soru, Sosyal Bilimler 40 soru, Fen Bilimleri 40 soru)

YDT (3. Oturum): 80 soru (Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça)

YKS SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Başvurup ücretini yatıran adaylar sınava giriş belgesini, T.C. Kimlik No ve şifresiyle AİS’den alır.

YKS'YE GİRERKEN ZORUNLU BELGELER NELER?

İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/geçerli fotoğraflı pasaport aslı (kılavuzda sayılan diğer geçerli kimlikler dâhil).

Fotoğrafsız kimlik kabul edilmez; fotoğrafsız nüfus/TCKK olanlar fotoğraflı TCKK edinmelidir.

EHLİYET/ÖĞRENCİ KARTI VB. İLE SINAVA GİRİLİR Mİ?

Hayır. Ehliyet, meslek kimliği, öğrenci kimliği vb. geçerli kimlik sayılmaz.

BİNAYA NE ZAMAN GİRİŞ YAPILIR?

Kimlik/güvenlik ve salona giriş için sınav saatinden en az 1 saat önce giriş kapısında olman önerilir.

SALONDAN NE ZAMAN ÇIKILABİLİR?

Evrak dağıtıldıktan sonra: TYT’de ilk 120 dk, AYT’de ilk 135 dk, YDT’de ilk 90 dk çıkış yok. Ayrıca sınavın son 15 dakikasında çıkılamaz; tuvalet dâhil kısa süreli çıkış yasaktır.