2 yıl önce kayboldular: Davada 5 kişi daha tutuklandı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde 2023 yılı Ocak ayında meydana gelen olayda Mustafa Yılmaz (26), akrabası N.N.Y. ile kaçarak evlenmiş, bu olayın ardından 22 Ocak’ta Mustafa Yılmaz, 23 Ocak’ta ise kuzeni Onur Yılmaz kaybolmuştu. Ailelerinin ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada 2 Şubat 2023’te yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5’i tutuklanmıştı.

İki yıldır kayıp olan kuzenlerle ilgili dosya kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT ve ilçe jandarma ekipleri 13 Eylül 2025’te yeni bir operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 12 kişiden 4’ü serbest bırakılırken, 8’i adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, bu kişilerden 5’inin tutuklanmasına, 3’ünün ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 10’a ulaştı.