2 yıl önce kayboldular: Davada 5 kişi daha tutuklandı

Yayınlanma:
Elazığ'da 2023 yılında birer gün arayla iki kuzen, Mustafa ve Onur Yılmaz, kayboldu. Olayın üzerinden iki yıl geçti ancak yapılan araştırımalarda 12 şüpheliye yoğunlaşıldı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı. Davada tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde 2023 yılı Ocak ayında meydana gelen olayda Mustafa Yılmaz (26), akrabası N.N.Y. ile kaçarak evlenmiş, bu olayın ardından 22 Ocak’ta Mustafa Yılmaz, 23 Ocak’ta ise kuzeni Onur Yılmaz kaybolmuştu. Ailelerinin ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada 2 Şubat 2023’te yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5’i tutuklanmıştı.

iki-yil-sonra-kayip-kuzenler-sorusturm-916451-272755.jpg

İki yıldır kayıp olan kuzenlerle ilgili dosya kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT ve ilçe jandarma ekipleri 13 Eylül 2025’te yeni bir operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 12 kişiden 4’ü serbest bırakılırken, 8’i adliyeye sevk edildi.

iki-yil-sonra-kayip-kuzenler-sorusturm-916450-272755.jpg

Mahkeme, bu kişilerden 5’inin tutuklanmasına, 3’ünün ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 10’a ulaştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

