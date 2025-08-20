2 bin 250 rakımlı Nemrut Gölü'nde ayıların su keyfi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nde bozayıların buz gibi suda yüzdükleri anlar cep telefonuyla kaydedildi. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü'ne sahip olan bölgede, ayıların artan varlığı dikkat çekiyor.
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, son günlerde göl çevresinde bozayı yoğunluğunun arttığını belirterek vatandaşları uyardı. Özellikle bir anne ayı ve iki yavrusunun insanların yoğun bulunduğu alanlarda dolaştığını kaydeden Önen, bazı ziyaretçilerin ayıları elle beslediğini ve onlarla selfie çektiğini aktardı.
Önen, bu durumun hem insanlar hem de ayılar açısından tehlike oluşturduğunu vurgulayarak, "Ayılar saldırabilir, yaralanmalara yol açabilir ya da zarar görebilir. Ayrıca bu temaslar, ayıların doğal beslenme alışkanlıklarını bozarak insanların bulunduğu alanlara daha sık gelmelerine neden oluyor" dedi.
Göl çevresinde yüzülmemesi gerektiğine de dikkat çeken Önen, boğulma riskinin yanı sıra ayıların da su içmek ve yüzmek için göle geldiğini belirtti. "Birçok kişi ayıların yüzebildiğinden habersiz. İnsanların bulunduğu bir koyda yüzdüğü sırada, 150-200 metre ötede ayıların da yüzebildiği unutulmamalı" ifadelerini kullandı.