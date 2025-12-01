19 yıllık domuz bağı cinayeti çözüldü: "Abi ben unuttum siz unutmadınız"

Sarıyer Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde 17 Aralık 2006’da bir iş yerinde çıkan yangın sonrası içeride iki cesedin bulunmasıyla başlayan çifte cinayet dosyası, 19 yılın ardından aydınlatıldı. O dönem yürütülen çalışmalarda herhangi bir şüpheliye ulaşılamamış, domuz bağıyla bağlanan ve ateşe verilen cesetler nedeniyle olayın yasa dışı örgütler tarafından işlenmiş olabileceği değerlendirilmişti. Dosya yıllarca faili meçhul olarak kaldı.

FAİLİ MEÇHUL DOSYA EMNİYET MÜDÜRÜ’NÜN TALİMATIYLA YENİDEN AÇILDI

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın faili meçhul dosyaların yeniden incelenmesi talimatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Ekip, olay yerindeki tüm delilleri gelişen teknolojilerle tekrar değerlendirdi.

KOLİ BANDINDAKİ PARMAK İZİ CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Bu kapsamda, domuz bağıyla bağlanarak öldürülen tabelacı Yunis Doğan’ın yanmış cesedinin ayak kısmındaki, alevlerden etkilenmeyen koli bandı üzerinde bulunan parmak izi yeniden incelendi. İncelemede parmak izinin Rüstem Ş. (40) adlı şüpheliye ait olduğu tespit edildi.

Şüphelinin o tarihte askerlik görevini İzmir’de yaptığı, cinayetlerden sadece birkaç gün önce terhis olduğu belirlendi. Telefon HTS kayıtlarının incelenmesiyle olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Cavit G. (41) ve İran uyruklu Mohsen F. (57) de tespit edildi.

HUSUMETİN NEDENİ: HASTALIK İÇİN TOPLANAN PARA

Polis araştırmalarında, İranlı şüpheli Mohsen F.’nin bir dönem Yunis Doğan’ın yanında çalıştığı; hastalığı nedeniyle kendisi için toplanan yardım paralarının verilmediğini düşündüğü için Doğan’la aralarında husumet olduğu anlaşıldı.

“ABİ BEN UNUTTUM, SİZ UNUTMADINIZ”

Cinayet Büro ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonla Rüstem Ş., Cavit G., Mohsen F. ve bir kişi daha gözaltına alındı.

Şüphelilerden Rüstem Ş.’nin yakalanma sırasında polise, “Abi ben unuttum, siz nasıl unutmadınız?” dediği öğrenildi.

CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Polis ifadesinde ölen kişileri tanımadığını söyleyen Rüstem Ş., "Cavit benim eski ortağım ve arkadaşım. Cavit'in tanıdığı Mohsen adlı kişiyle de beni o tanıştırdı. Bir gün ben iş ararken Mohsen, Maslak'ta bir arkadaşının olduğunu işçi aradığını ona gitmemi istedi. Ben de verilen adrese gittim. Asma katta daha önce patron olduğunu söyleyen Yunis Doğan'la konuştum. Ona iş aradığımı söyledim. Bu arada beni Mohsen'in gönderdiğini söyleyince bir anda tutumu değişti. Daha önceden aralarının bozuk olduğunu orada öğrendim" dedi.

"KADINI MOHSEN ÖLDÜRDÜ"

Kendisi halen iş yerindeyken Cavit ve Mohsen'in de iş yerine geldiğini anlatan Rüstem Ş., "Hep birlikte konuşurken bir anda ortam gerildi. İş yerinde bulunan kadın, Mohsen'le ağız dalaşına girince Mohsen bir anda silahını çekti. Kadını tehdit ederek aşağı götürdü. Ben önce yukarıda kaldım. Ancak bir süre sonra aşağı inince kadının acı içinde bağırdığını ve Mohsen tarafından bıçaklandığını gördüm. Mohsen kadına 'Bunlar senin iyi günlerin' diye bağırıyordu. Korkarak oradan kaçtım" dedi.

"BENİ TEHDİT EDİP SUSTURDULAR"

Şüpheli Rüstem Ş.'nin ifadesinin devamında cesedin bantlanmasında yardım ettiğini itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelilerin olaydan sonra bir kafeterya gittiği belirlenirken şüphelilerden Rüstem Ş.'nin "Bana sessiz olmamı, bu konu hakkında kimseyle konuşmamamı istediler. Ertesi gün gazetelerden bir iş yerinde yangın çıktığını ve iki ceset çıktığını öğrendim. Onlara bu konuyu sorduğumda orası bizim gittiğimiz yer dediler" dedi.

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden Rüstem Ş.'nin daha önceden uyuşturucu bulundurmak suçundan cezaevine girdiği ayrıca 4 ayrı kadını ısrarla takip etmek suçundan hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı