17 yaşındaki motosiklet sürücüsü feci kazada can verdi

Korkunç kaza, dün akşam saatlerinde Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi'nde meydana geldi. Kullandığı 59 AKG 142 plakalı motosikletiyle ilerleyen Rıza Efe Kömür, tren geçişi nedeniyle bariyerleri kapalı ve trafik ışığı kırmızı yanan hemzemin geçide geldi. Kömür, geçitten geçmeye çalıştığı sırada karşı yönden gelen Necati K. idaresindeki 59 ALY 916 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten metrelerce savrulan Kömür, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rıza Efe Kömür, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşama tutunamadı.

Jandarma minibüs sürücüsü Necati K.'yi gözaltına alarak soruşturma başlattı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı