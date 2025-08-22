15 yaşındaki yeğenini bıçakladı: Pes dedirten gerekçe

Bursa'da 52 yaşındaki saldırgan, evde erkek arkadaşıyla gördüğü 15 yaşındaki yeğenini göğsünden bıçakladı. 17 yaşındaki genci ise sandalyeyle ağır yaraladı.

Bursa’da yeğeni Yazgı D.’yi (15) evde erkek arkadaşı Berat S. (17) ile gören amca Adem D. (52), yeğenini bıçakla göğsünden, erkek arkadaşını ise sandalye ile başına vurarak ağır yaraladı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Musababa Mahallesi 2’nci Asa Sokak’ta meydana geldi. Adem D., İstanbul’da olduğu öğrenilen ağabeyinin evine gitti. İddiaya göre, anahtarıyla kapısını açtığı dairede yeğeni Yazgı D.’yi, erkek arkadaşı Berat S. ile birlikte gören amca, yeğenini göğsünden bıçaklarken, erkek arkadaşını da sandalye ile darbetti.

ÇOCUKLARIN DURUMU KRİTİK

Yazgı D. ile Berat S. ağır yaralanırken, amcanın ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adem D. gözaltına alınırken, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan Yazgı D. ile Berat S.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

