14 kişiye mezar olmuştu: Kamu görevlilerine 'Arıkan Otel' davası

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan Arıkan Otel'in yıkılması sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davada, otelin yapı sahibi Adnan Arıkan, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Aynı suçtan yargılanan statik proje müellifi Osman Polat Yalçın ise 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı. Kararın kesinleşmemesi nedeniyle tutuklanmayan sanıklara adli kontrol şartları getirildi.

Dava kapsamında yargılanan mimari proje müellifi Ahmet Şekkeli hakkında düzenlenen cezai ehliyet raporu ise yetersiz bulundu. Bu nedenle Şekkeli'nin dosyası ana dosyadan ayrılarak yargılamasının ayrı bir esastan devam edilmesine karar verildi.

3 KAMU GÖREVLİSİNE DAVA

Başsavcılık, olayda sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında da soruşturma izni talep etti. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin kararıyla 3 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi.

İddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre, kamu görevlileri "tali kusurlu" değerlendirildi. İddianamede, Arıkan Otel'in ruhsat kayıtlarını düzenleyen, kontrol eden ve onaylayan dönemin Kahramanmaraş Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Tahiroğlu, İmar İşleri Müdürü Metin Hurşitoğlu ile Mehmet Dişçeken hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla kamu davası açıldı.

"YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEDİLER"

İddianamede, "Binanın inşası sırasında belediyenin proje kontrol birimi ve yapı kontrol biriminde çalışan şüphelilerin binanın proje-yapım aşamalarında tespit edilen eksikliklere ve Kahramanmaraş ilinin deprem bölgesinde olduğunu, usulüne uygun yapılmayan yapıların meydana gelen depremlerde yıkılabileceğini objektif olarak var olan dikkat ve özen yükümlülüğünü öngörebilecek ve yerine getirebilecek durumda olmasına rağmen üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmedikleri" değerlendirildi.

İddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca iddianamede, sanıkların ceza almaları durumunda, Türk Ceza Kanunu'nun 53/6. maddesi uyarınca meslek ve sanatlarını icradan yasaklanmaları da istendi.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki sanık Ahmet Şekkeli'nin dosyası ile kamu görevlilerine açılan dosyanın birleştirilmesine karar verildi. Sanıklar, 10 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.