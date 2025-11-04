12 çocuğuna koyduğu isimler sosyal medyanın dilinde

12 çocuğuna koyduğu isimler sosyal medyanın dilinde
Yayınlanma:
Denizli'de bir babanın 12 çocuğunun olması ve her birine Türk mitolojisinden ilham alarak koyduğu isim sosyal medyada viral oldu.

Denizli'de bir babanın 12 çocuğunun olması ve çocuklarının her birine Türk mitolojisinden ve tarihinden seçmece isimler takması sosyal medyada yüksek etkileşim aldı. Yüzbinlerce kullanıcı tarafından izlenen videoda 12 çocuğa verilen isimler şu şekilde:

  • Oğuzhan, İlbilge, Alper Tunga, Aybars Pusat, Selenge Senem, Aybike Halime, Hazercan Neşe, Ramazan Kürşat, Alperen Koray, Kurtcebe Noyan, Subutay Noyan, Börübars Sancar.

ekran-goruntusu-2025-11-04-100407.png

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

12 çocuğun İsim listesinin yayılması ile birlikte sosyal medyada yorum ve paylaşım yağmuru yaşandı. Sosyal medya kullanıcıların büyük kısmı, babanın bu tercihini "Türk kültürüne ve tarihine saygı duruşu" olarak yorumlarken, bazıları da bu isimlerin "Her biri ayrı bir efsane" olduğuna vurgu yaptı. Yorumlar arasında mizahi paylaşımlar da dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

