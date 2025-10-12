1 milyon 200 bin liralık malzeme ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Mahallesi mevkisinde yürütülen yol kontrolü sırasında bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 200 BİN LİRA

Ekipler tarafından yapılan detaylı aramada, gümrük işlemleri yapılmamış çok sayıda kaçak eşya ve malzeme bulundu. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olduğu belirlendi.

BİR ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM

Olayla ilgili araçta bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Soruşturmanın sürdüğü, ele geçirilen malzemelerin ise ilgili kurumlara teslim edildiği öğrenildi.