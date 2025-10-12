1 milyon 200 bin liralık malzeme ele geçirildi

1 milyon 200 bin liralık malzeme ele geçirildi
Yayınlanma:
Van'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Mahallesi mevkisinde yürütülen yol kontrolü sırasında bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 200 BİN LİRA

Ekipler tarafından yapılan detaylı aramada, gümrük işlemleri yapılmamış çok sayıda kaçak eşya ve malzeme bulundu. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olduğu belirlendi.

yeni-proje-49.jpg

BİR ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM

Olayla ilgili araçta bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Soruşturmanın sürdüğü, ele geçirilen malzemelerin ise ilgili kurumlara teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Türkiye
Avcılar’da korkunç anlar! Binanın balkonu çöktü: 1 yaralı
Avcılar’da korkunç anlar! Binanın balkonu çöktü: 1 yaralı
CHP'den tarihi Avrupa mitingi! Özgür Özel Brüksel'de halka sesleniyor
CHP'den tarihi Avrupa mitingi! Özgür Özel Brüksel'de halka sesleniyor
Tekne faciasında hayatlarını kaybetmişlerdi! 2 balıkçı son yolculuğuna uğurlandı
Tekne faciasında hayatlarını kaybetmişlerdi! 2 balıkçı son yolculuğuna uğurlandı