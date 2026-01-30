Zayıflama hapı yarışı milyarder yarattı:

Güney Kore'de Sam Chun Dang Pharm (SCD) tarafından geliştirilen enjeksiyon yoluyla uygulanan zayıflama hapına ilişkin yatırımcı iyimserliği, hisse senetlerinde bu ay %75'ten fazla artışa yol açtı. Hisse senetlerindeki bu yükseliş , şirketin başkanı Yoon Dae-in'i milyarder yaptı.

Mart ayında 76 yaşına girecek olan Yoon, şirketin hisselerinin %34'üne sahip. Ayrıca SCD'nin göz damlası bölümü olan OPTUS Pharmaceutical'da da küçük bir hissesi bulunuyor.

Merkezi Seul'ün güneyindeki Hyangnam'da bulunan SCD, kuru göz sendromu ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan aktif farmasötik bileşenler geliştirmektedir. Şirket ayrıca, enjeksiyonlara alternatif olarak kolayca alınabilen tabletler sunan S-Pass gibi yeni ilaçlar da geliştirmektedir.

Perşembe günü SCD, Japonya'da geliştirilen zayıflama hapının ortak geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için Japon ilaç şirketi Daiichi Sankyo ile bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Anlaşmanın mali şartları henüz kesinleşmemiş olsa da, SCD hisseleri duyurudan bu yana yaklaşık %40 arttı. Geçtiğimiz hafta, Seul merkezli yatırım bankası Korea Investment & Securities, SCD'yi "haftanın tavsiye edilen hissesi" olarak seçti.

Ayrıca, SCD 7 Ocak'ta, Japon şirketi Takeda tarafından geliştirilen ve prostat kanseri tedavisinde kullanılan hormonal bir ilaç olan leuprorelin'in uzun etkili enjeksiyonluk versiyonunun satış hakkı için potansiyel olarak 2 milyar dolara kadar değerinde bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

ABD'de SCD, mikrosfer teknolojisini kullanarak uzun etkili enjeksiyonluk bir versiyon geliştirdi ve bunun için yaklaşık 100 milyon dolar peşin ödeme ve aşama ödemeleri alacak, kalan 2 milyar dolar ise %50-%50 kar paylaşımından karşılanacak.

SCD'nin geliri, 2025 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre %6,3 artarak 165,5 milyar won'a (113 milyon dolar) ulaşırken, net karı da aynı dönemde bir önceki yıla göre %76 artarak 70 milyar won'a yükseldi.

SCD, 1943 yılında Japon işgali (1910-1945) sırasında Chosun Sam Chun Dang adıyla kuruldu. (Kurucu hakkında kamuya açık bilgi bulunmamaktadır.) Babası tıp merkezleri ve eğitim kurumlarına sahip olan Yoon, 1986 yılında New York'taki Long Island Üniversitesi'nde MBA'sini tamamladıktan sonra, aile fonlarını kullanarak Chosun Sam Chun Dang'ı açıklanmayan bir miktara satın aldı. SCD, 2000 yılında teknoloji ağırlıklı Kore borsası Kosdaq'ta halka arz edilerek 9,1 milyar won topladı.

Seul Ulusal Üniversitesi'nden işletme yönetimi lisans derecesiyle mezun olan Yoon, 2022 yılına kadar damadı Chun In-seok ile birlikte SCD'nin eş CEO'luğunu yaptı. 2014 yılında şirkete katılan Chun, CEO olarak görevine devam ediyor.

Yoon böylece, biyobenzer ilaç şirketi Celltrion'dan Seo Jung-jin (8,5 milyar dolar), Alteogen'den Park Soon-jae (2,7 milyar dolar), biyoteknoloji şirketi Caregen'den Chung Yong-ji (2,1 milyar dolar), ABL Bio'dan Lee Sang-hoon (1,6 milyar dolar), PharmaResearch'ten Jung Sang-soo (1,2 milyar dolar) ve yapay zekâ kullanarak kanser ilaçları geliştiren Voronoi'den Hyuntae Kim (1 milyar dolar) gibi Güney Koreli biyoteknoloji ve ilaç milyarderleri arasına katıldı.