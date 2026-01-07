Yapılacak olan Avrupa-Afrika tüneli küresel ticaretin rotasını yeniden çizecek

Tünel 42 kilometre uzunluğunda olacak ve bunun 27 kilometresi denizin altından geçecek. Başlıca zorluklar arasında Camarinal eşiğinin altındaki kesimde bulunan tehlikeli jeolojik koşullar yer almaktadır.

Tünel, Cebelitarık Boğazı'nın altından geçerek İspanya ve Fas'ı birbirine bağlayacak ancak uzmanlar projenin erken aşaması ve karmaşıklığı nedeniyle inşaat sürelerinin ertelendiği konusunda uyarıyor.

Planlara göre tünel yaklaşık 42 kilometre uzunluğunda olacak ve güzergahın yaklaşık 27 kilometresi deniz yüzeyinin altında kalacak . Nihai derinlik henüz kesin olarak belirlenmemiş olsa da, tahminler tünelin deniz seviyesinin yaklaşık 420 metre altında olabileceğini gösteriyor; bu da maksimum derinliği 74 metre olan Manş Denizi altındaki tünelden önemli ölçüde daha derin .

Projenin değeri 8,7 milyar euro.

Fizibilite çalışması , İspanya Hükümeti'nin siparişi üzerine Herrenknecht şirketinden Alman tünel uzmanları tarafından gerçekleştirildi . Çalışmanın sonucu, mevcut teknoloji kullanılarak demiryolu tüneli açılmasının mümkün olduğudur . Projenin tahmini maliyeti yaklaşık 8,7 milyar euro'dur .

Uzmanlar şu anda , projenin en zorlu bölümünü oluşturan ve son derece karmaşık jeolojik koşullarla karakterize edilen su altı bölgesi Camarinal eşiğinin altındaki kilit bölümlerin inşasının fizibilitesini de ayrıca analiz ediyorlar .

İspanyol danışmanlık şirketi Ineco'nun 2027 yılına kadar detaylı bir tasarım geliştirmesi ve İspanyol hükümetinin aynı yıl projeyi onaylaması umuluyor .

Malların ve yolcuların daha hızlı taşınması, ancak 2030'dan önce değil.

İspanya, Portekiz ve Fas'ın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na denk gelecek şekilde 2030 yılında tamamlanması planlanan tünel projesinin gerçekçi olmadığı değerlendirildi .

Daily Mail'e göre , proje onaylanırsa saha çalışmaları 2030'da başlayabilir. Ana inşaat aşamasının ise 2035 ile 2040 yılları arasında tamamlanması planlanıyor.

Planlanan güzergah aşağıdaki durakları içermektedir:

Kalkış: Madrid (İspanya)

İlk durak: Algeciras (İspanya)

Tünel girişi: Punta Paloma (Cádiz, İspanya)

Tünel çıkışı: Malabata Burnu (Tanca yakınında, Fas)

Sondan bir önceki durak: Tanca (Fas)

Son varış noktası: Kazablanka (Fas)

Tünelin içinden geçiş yaklaşık 30 dakika sürecekti ve tünel, yolcu ve yük taşıyan hızlı trenler tarafından kullanılacaktı .

Projenin hayata geçirilmesi halinde, Madrid ile Kazablanka arasındaki seyahat süresinin (feribotla) 12 saatten trenle yaklaşık 5,5 saate düşmesi bekleniyor.