Volkswagen’in stratejik U dönüşü

Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre, Alman grup, son yıllarda bu özel çözümün büyük başarı gösterdiği Çin örneğini takip ederek, EREV teknolojisini Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne geri getirmeyi ciddi olarak değerlendiriyor .

Zamanlama tesadüf değil. Avrupa'daki elektrikli otomobil pazarındaki yavaşlama , 2035'ten itibaren içten yanmalı motorların yasaklanmasını öngören katı çerçeveye ilişkin incelemeyle birleşince yeni bir ortam yaratıyor .

Aynı zamanda, ulusal hükümetlerden gelen baskı alternatiflerin önünü açtı ve uzun menzilli hibrit uçaklar yeniden gündeme geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in bu tür teknolojilerin 2035'ten sonra da kullanılmasına izin verilmesi gerektiğini belirtmesi tesadüf değil ; bu görüş giderek daha fazla destek görüyor.

Ancak hiçbir şey garanti değildir. Bu tür modellerin Avrupa ve ABD'de bulunabilirliği , talebe bağlı olacağı gibi, önümüzdeki yıllarda uygulanacak kamu politikalarının , düzenlemelerin ve teşviklerin gelişimine de bağlı olacaktır.

Bu ortamda Volkswagen, bataryanın yalnızca elektrik üretme görevi olan küçük bir termik motorla desteklendiği sistemleri barındırabilen yeni SSP platformunu teknolojik olarak "korumaya" özen göstermiştir .

Menzil uzatıcılarına olan ilgi yalnızca Volkswagen ile sınırlı değil. Kaynaklar, Stellantis ve BMW'nin de benzer çözümleri, özellikle otonomi ve esnekliğin satın alma kararında belirleyici rol oynadığı daha büyük ve daha pahalı segmentler için değerlendirdiğini söylüyor.

Volkswagen örneğinde ise ilk adımlar çoktan atılmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nde Scout markasının yeniden canlanmasına bu felsefeyi taşıyan modeller eşlik ederken , Çin'de de benzer bir teklifin gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanıyor .

İlk somut işaret, SAIC ile iş birliği içinde geliştirilen ID. ERA konseptinin tanıtıldığı Şanghay'dan geldi . Bu , en azından teoride, tamamen elektrikli olarak yaklaşık 300 kilometre menzil vaat eden büyük bir SUV olup , termal motor ek olarak 700 kilometreden fazla menzil daha sağlıyor .

Böylece, toplam menzil 1.000 kilometrelik psikolojik eşiği aşarak, tamamen elektrikli araçların daha geniş kabul görmesinin önündeki en önemli engellerden biri olan şarj kaygısına doğrudan yanıt veriyor .