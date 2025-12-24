Volkswagen’in stratejik U dönüşü

Volkswagen’in stratejik U dönüşü
Yayınlanma:
Avrupa'daki hızlı gelişmelerle birlikte Volkswagen , elektrikli mobilite stratejisini yeniden gözden geçiriyor ve EREV modellerinin önünü tekrar açıyor.

Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre, Alman grup, son yıllarda bu özel çözümün büyük başarı gösterdiği Çin örneğini takip ederek, EREV teknolojisini Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne geri getirmeyi ciddi olarak değerlendiriyor .

Zamanlama tesadüf değil. Avrupa'daki elektrikli otomobil pazarındaki yavaşlama , 2035'ten itibaren içten yanmalı motorların yasaklanmasını öngören katı çerçeveye ilişkin incelemeyle birleşince yeni bir ortam yaratıyor .

Aynı zamanda, ulusal hükümetlerden gelen baskı alternatiflerin önünü açtı ve uzun menzilli hibrit uçaklar yeniden gündeme geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in bu tür teknolojilerin 2035'ten sonra da kullanılmasına izin verilmesi gerektiğini belirtmesi tesadüf değil ; bu görüş giderek daha fazla destek görüyor.

vw-id-era-2025-a.jpg

Ancak hiçbir şey garanti değildir. Bu tür modellerin Avrupa ve ABD'de bulunabilirliği , talebe bağlı olacağı gibi, önümüzdeki yıllarda uygulanacak kamu politikalarının , düzenlemelerin ve teşviklerin gelişimine de bağlı olacaktır.

Bu ortamda Volkswagen, bataryanın yalnızca elektrik üretme görevi olan küçük bir termik motorla desteklendiği sistemleri barındırabilen yeni SSP platformunu teknolojik olarak "korumaya" özen göstermiştir .

vw-id-era-2025-b.jpg

Menzil uzatıcılarına olan ilgi yalnızca Volkswagen ile sınırlı değil. Kaynaklar, Stellantis ve BMW'nin de benzer çözümleri, özellikle otonomi ve esnekliğin satın alma kararında belirleyici rol oynadığı daha büyük ve daha pahalı segmentler için değerlendirdiğini söylüyor.

Volkswagen örneğinde ise ilk adımlar çoktan atılmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nde Scout markasının yeniden canlanmasına bu felsefeyi taşıyan modeller eşlik ederken , Çin'de de benzer bir teklifin gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanıyor .

db2025al00101-large.jpg

İlk somut işaret, SAIC ile iş birliği içinde geliştirilen ID. ERA konseptinin tanıtıldığı Şanghay'dan geldi . Bu , en azından teoride, tamamen elektrikli olarak yaklaşık 300 kilometre menzil vaat eden büyük bir SUV olup , termal motor ek olarak 700 kilometreden fazla menzil daha sağlıyor .

Böylece, toplam menzil 1.000 kilometrelik psikolojik eşiği aşarak, tamamen elektrikli araçların daha geniş kabul görmesinin önündeki en önemli engellerden biri olan şarj kaygısına doğrudan yanıt veriyor .

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika | 2026 yılı asgari ücreti belli oldu! Açlık sınırının altında kaldı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Ekonomi
1 Ocak'ta akaryakıta zam yağmuru! İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatlar...
1 Ocak'ta akaryakıta zam yağmuru! İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatlar...
BMW’nin özel vida hamlesi neyi gizliyor?
BMW’nin özel vida hamlesi neyi gizliyor?
Değerli kağıtlara yeni yılda yüzde 19 zam! Pasaport, sürücü belgesi, aile cüzdanı...
Değerli kağıtlara yeni yılda yüzde 19 zam! Pasaport, sürücü belgesi, aile cüzdanı...