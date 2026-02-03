Tarihin en büyük anlaşması: SpaceX, xAI’yi 1,25 trilyon dolara satın aldı

1,25 trilyon dolarlık anlaşma, şirket birleşme ve devralmaları için tarihi bir rekor kırdı. Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, dünyanın en zengin adamının portföyünde yer alan yapay zeka girişimi xAI'yi satın aldı.

Amerikalı milyarder Elon Musk, özel şirketleri yönetmenin daha kolay olduğunu düşünüyor çünkü bu şirketler halka açık şirketlere kıyasla yatırımcı ve düzenleyici denetimine daha az tabi. Beklendiği gibi, SpaceX ve xAI arasındaki birleşme görüşmeleri 1,25 trilyon dolarlık bir anlaşmayla sonuçlandı.

Bu, xAI'nin tarihinde gerçekleşen ilk birleşme değil; geçen yıl, yapay zeka girişimi, Musk'ın 2022'deki satın alımından önce Twitter olarak bilinen sosyal ağ X ile görünüşte birleşmişti.

EN PAHALI ÖZEL ŞİRKET

Pazartesi günü milyarder, SpaceX'in xAI'yi satın aldığını doğruladı. CNBC'nin aktardığı resmi belgelere göre, anlaşmanın kapanış tarihi 2 Şubat. SpaceX artık sosyal ağ X'i de içeren xAI Holdings'in "yönetici ortağı" olarak kabul ediliyor.

SpaceX'in mevcut piyasa değeri 1 trilyon dolar olarak tahmin ediliyor ve xAI'nin yaklaşık 250 milyar dolarlık piyasa değeri de eklendiğinde, toplam 1,25 trilyon dolar ile birleşme, dünyanın en değerli özel şirketi haline geliyor.

Daha önceki en büyük benzer işlem, Vodafone'un 25 yıldan fazla önce Mannesmann'ı 203 milyar dolara satın almasıydı.

Anlaşma sonucunda, xAI hissedarları sahip oldukları her bir SpaceX hissesi karşılığında 0,1433 adet SpaceX hissesi alacaklar. Bazı xAI yöneticilerine ise hisselerini SpaceX hissesi başına 75,46 dolardan nakit olarak alma fırsatı sunulacak.

SpaceX'in bu yıl halka arz edilmesi ve ek sermaye toplaması bekleniyor. Bu fonlar artık diğer şeylerin yanı sıra xAI'nin geliştirilmesi için kullanılabilir. Musk, OpenAI'nin başarısına takıntılı ve OpenAI'ye rakip olarak kurduğu girişim olan xAI'yi finanse etmeye çalışıyor ve mümkün olan her yolla bunu yapıyor.

YASAL DÜZENLEMELERLE İLGİLİ ENGELLER OLACAK MI?

İlginç bir şekilde, Orta Doğu'dan yatırımcılar zaten xAI'nin sermayesine yatırım yapmış durumda. SpaceX anlaşmasının, Amerikan şirketlerinin sermayesinin kaynağını izleyen ABD düzenleyicilerinin dikkatini çekip çekmeyeceğini söylemek zor.

xAI'nin kendisi de ABD hükümeti için çalışan bir yüklenici firmadır, ancak SpaceX'in hükümet uzay programlarına katılımı nedeniyle ulusal güvenlik üzerinde çok daha büyük bir etkisi vardır.

Ön tahminlere göre, SpaceX geçen yıl 15 ila 16 milyar dolar arasında gelir elde etti ve bunun yaklaşık yarısı kar oldu.

MUSK'IN UZAY PLANLARI

Bu arada Elon Musk, uzayda veri merkezleri kurmanın ne kadar etkili olacağını vurguladı: "İnanıyorum ki önümüzdeki iki veya üç yıl içinde yapay zeka hesaplamalarının en düşük maliyeti uzayda olacak."

Bu açıdan bakıldığında, SpaceX ve xAI'nin birleşmesi mantıklı görünüyor, ancak dışarıdan analistler yakın gelecekte uzay şirketinin xAI'nin pahalı projelerine sadece bağışçı konumuna geleceğine inanıyor. Uzmanlar, SpaceX'in halka arzında 1,5 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşabileceğini düşünüyor.

Elon Musk, anlaşmayla ilgili duygusal bir yorumda bulundu: "Bu sadece bir sonraki bölümü değil, SpaceX ve xAI'nin misyonunu anlatan bir sonraki kitabı da işaret ediyor. Bu yeni ölçek, evreni anlamak ve bilincin ışığını yıldızlara yaymak için akıllı bir güneş yaratmamıza olanak sağlayacak!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

