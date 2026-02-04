Tanıtımı yapıldı: New York-Londra uçuşu süpersonik uçakla 1 saatten kısa süre sürecek

Geçtiğimiz 18 ay içinde Boom, XB-1 uçağını başarıyla test etti ve halen geliştirme aşamasında olan 30 koltuklu Overture modelinden 15 adedini United Airlines'a sattı.

Virgin Galactic ve Rolls-Royce, 19 koltuklu uçak geliştirmek için bir ortaklık anlaşmasına vardılar. Ses hızında veya Mach 1 hızında seyahat eden süpersonik bir uçak olan Hermeus Quarterhorse bile bu anlaşmanın kapsamında yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta, ABD'nin Atlanta kentinde bulunan şirket, uçağın finansmanı ve test edilmesi için ABD Hava Kuvvetlerine 60 milyon dolarlık bir bağış yaptığını açıkladı.

Hermeus, engelsiz seyahat için tasarlanmıştır ve saatte 5,5 Mach 5 veya 4.219 mil hızla uçabilir. Bu da onu dünyanın en hızlı uçağı yapar ve New York'tan Londra'ya yolculuk bir saatten az sürecek.

Bu hız, uzaya fırlatılan araçlarda kullanılan özel bir motorun sonucu. Hermeus, GE J85'i temel alan motorunu dokuz ay boyunca tasarlayıp, üretip ve test ederek, test aşamasında iki adım önde bulunuyor.

Quarterhorse tam otonom bir yapıya sahip; bu sayede bir ekip diğer prototipleri donatabilir ve pilotların hayatını riske atmadan öğrenme imkanı bulabilir.