Tanıtımı yapıldı: New York-Londra uçuşu süpersonik uçakla 1 saatten kısa süre sürecek

Tanıtımı yapıldı: New York-Londra uçuşu süpersonik uçakla 1 saatten kısa süre sürecek
Yayınlanma:
Hermeus’un geliştirdiği Quarterhorse modeli, Mach 5,5 (yaklaşık 4.219 mil/saat) hızla uçabilen ve New York–Londra arasını bir saatten kısa sürede kat edebilecek süpersonik bir uçak olarak tanıtıldı.

Geçtiğimiz 18 ay içinde Boom, XB-1 uçağını başarıyla test etti ve halen geliştirme aşamasında olan 30 koltuklu Overture modelinden 15 adedini United Airlines'a sattı.

2021-09-1-4-jpeg.webp

Virgin Galactic ve Rolls-Royce, 19 koltuklu uçak geliştirmek için bir ortaklık anlaşmasına vardılar. Ses hızında veya Mach 1 hızında seyahat eden süpersonik bir uçak olan Hermeus Quarterhorse bile bu anlaşmanın kapsamında yer alıyor.

2-77.webp

Geçtiğimiz hafta, ABD'nin Atlanta kentinde bulunan şirket, uçağın finansmanı ve test edilmesi için ABD Hava Kuvvetlerine 60 milyon dolarlık bir bağış yaptığını açıkladı.

3-58.webp

Hermeus, engelsiz seyahat için tasarlanmıştır ve saatte 5,5 Mach 5 veya 4.219 mil hızla uçabilir. Bu da onu dünyanın en hızlı uçağı yapar ve New York'tan Londra'ya yolculuk bir saatten az sürecek.

ekran-goruntusu-2026-02-04-134619.png

Bu hız, uzaya fırlatılan araçlarda kullanılan özel bir motorun sonucu. Hermeus, GE J85'i temel alan motorunu dokuz ay boyunca tasarlayıp, üretip ve test ederek, test aşamasında iki adım önde bulunuyor.

Quarterhorse tam otonom bir yapıya sahip; bu sayede bir ekip diğer prototipleri donatabilir ve pilotların hayatını riske atmadan öğrenme imkanı bulabilir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı
Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Ekonomi
Fitch'ten 22 banka için iyimser tablo
Fitch'ten 22 banka için iyimser tablo
Vatandaşlık maaşı geliyor: Pilot illerde bu yıl uygulanacak
Vatandaşlık maaşı geliyor: Pilot illerde bu yıl uygulanacak