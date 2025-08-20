Son dakika | Vergi rekortmenleri belli oldu: İşte liste!

Son dakika | Vergi rekortmenleri belli oldu: İşte liste!
Yayınlanma:
Son dakika... Türkiye’de 2024 yılında en fazla gelir vergisi ödeyen kişi Selçuk Bayraktar oldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'ın ihracat gelirleriyle listenin başına yerleşti.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi beyan eden mükellefleri ve genel istatistikleri açıkladı. Listenin ilk sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer alırken, ikinci sırada kardeşi ve Baykar Genel Müdürü Lütfü Haluk Bayraktar bulundu.

ÜÇÜNCÜ SIRADAKİ İSİM AÇIKLANMADI

2024 vergilendirme dönemi kapsamında en çok vergi ödeyen üçüncü kişi ismini gizli tutarken, listenin dördüncü sırasında Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ BEYANNAME VERDİ

Türkiye genelinde 2024 yılına ait gelir vergisi beyannamesi veren mükellef sayısı 5 milyon 132 bin 895 oldu. Bu beyannameler doğrultusunda toplam 1 trilyon 407 milyar 889 milyon 486 bin 11 TL matrah bildirildi ve bu tutar üzerinden 418 milyar 465 milyon 820 bin 799 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

EN FAZLA VERGİ İSTANBUL’DAN

Gelir İdaresi’nin açıklamasına göre, en çok gelir vergisi ödeyen ilk 100 kişi arasında şehir bazında dağılım şöyle oldu:

İstanbul: 75 kişi

Ankara: 10 kişi

İzmir: 6 kişi

Gaziantep: 5 kişi

Eskişehir: 2 kişi

Bursa ve Karabük: 1’er kişi

ORTALAMA MATRAH VE VERGİ TUTARI AÇIKLANDI

2024 vergilendirme dönemi baz alındığında, bir mükellefin ortalama matrah beyanı 274 bin 288 TL, buna karşılık tahakkuk eden ortalama gelir vergisi tutarı ise 81 bin 526 TL oldu.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR İLK ÜÇTE

İstanbul, Ankara ve İzmir illeri; hem beyanname sayısı, hem toplam matrah, hem de tahakkuk eden gelir vergisi miktarı bakımından Türkiye genelinde en yüksek paya sahip iller oldu. Bu üç büyükşehir, toplam tahakkukun büyük kısmını oluşturdu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Ekonomi
Grevdeki işçiler eylemi patronun evine taşıdılar
Grevdeki işçiler eylemi patronun evine taşıdılar
BIST100 endeksi tarihi zirveye ulaştı
BIST100 endeksi tarihi zirveye ulaştı
Bilançolar açıklandı:Türkiye'nin en karlı bankası oldu!
Bilançolar açıklandı:Türkiye'nin en karlı bankası oldu!