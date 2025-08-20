Son dakika | Vergi rekortmenleri belli oldu: İşte liste!
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi beyan eden mükellefleri ve genel istatistikleri açıkladı. Listenin ilk sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer alırken, ikinci sırada kardeşi ve Baykar Genel Müdürü Lütfü Haluk Bayraktar bulundu.
ÜÇÜNCÜ SIRADAKİ İSİM AÇIKLANMADI
2024 vergilendirme dönemi kapsamında en çok vergi ödeyen üçüncü kişi ismini gizli tutarken, listenin dördüncü sırasında Mustafa Rahmi Koç yer aldı.
5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ BEYANNAME VERDİ
Türkiye genelinde 2024 yılına ait gelir vergisi beyannamesi veren mükellef sayısı 5 milyon 132 bin 895 oldu. Bu beyannameler doğrultusunda toplam 1 trilyon 407 milyar 889 milyon 486 bin 11 TL matrah bildirildi ve bu tutar üzerinden 418 milyar 465 milyon 820 bin 799 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.
EN FAZLA VERGİ İSTANBUL’DAN
Gelir İdaresi’nin açıklamasına göre, en çok gelir vergisi ödeyen ilk 100 kişi arasında şehir bazında dağılım şöyle oldu:
İstanbul: 75 kişi
Ankara: 10 kişi
İzmir: 6 kişi
Gaziantep: 5 kişi
Eskişehir: 2 kişi
Bursa ve Karabük: 1’er kişi
ORTALAMA MATRAH VE VERGİ TUTARI AÇIKLANDI
2024 vergilendirme dönemi baz alındığında, bir mükellefin ortalama matrah beyanı 274 bin 288 TL, buna karşılık tahakkuk eden ortalama gelir vergisi tutarı ise 81 bin 526 TL oldu.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR İLK ÜÇTE
İstanbul, Ankara ve İzmir illeri; hem beyanname sayısı, hem toplam matrah, hem de tahakkuk eden gelir vergisi miktarı bakımından Türkiye genelinde en yüksek paya sahip iller oldu. Bu üç büyükşehir, toplam tahakkukun büyük kısmını oluşturdu.