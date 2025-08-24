Sıcaklar 'kırmızı altın'ı vurdu: Gözler fiyatlarda!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin önemli tarımsal ürünlerinden olan ‘İslahiye biberi’ olarak tescillenen ve yörede ‘kırmızı altın’ olarak adlandırılan kırmızıbiber hasadı başladı.

Yeşilova, Ortaklı, Yelliburun, Yesemek, Örtülü, Karakaya, Şahmaran, Akınyolu, Elbistanhöyüğü ve Çubuk mahalleleri ağırlıkta olmak üzere 26 bin 900 dekar alanda ekimi yapılan kırmızı biberde bu yıl yüzde 30 kayıp rekolte kaybı bekleniyor.

DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNE İHRAÇ EDİLİYOR

İklim koşulları, aşırı sıcak ve yeraltı sularının azalmasıyla yaşanan kuraklık nedeniyle rekolte yüzde 30 düşerken, hasat 7 bin tarım işçisinin katılımıyla başladı.

Hasadı yapılan kırmızıbiber ilçedeki tesislerde işleniyor. Toz ve pul hale getirilen biberler iç piyasanın yanı sıra dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, kırmızıbiberin ilçenin önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirterek, aşırı sıcaklık ne iklim değişikliği nedeniyle bu yıl rekoltede yüzde 30 oranında rekolte kaybı yaşayacaklarını söyledi.

"YAŞ BİBERİN KİLOSUNU 35 İLE 40 TL OLARAK BEKLEMEKTEYİZ"

Erdoğan, "İlçemizin önemli ürünlerinde olan biber hasadına başladık. Bölgemizde yaklaşık 26 bin 900 dekar alanda ekimi yapılıyor. Bu yıl aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle yüzde 30 rekolte kaybıyla başlanan hasatta çiftçilerimiz girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı yaş biberin kilosunu 35 ile 40 TL olarak beklemekteyiz" diye konuştu.