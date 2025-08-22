Servisçilerin zam talebi kabul edilirse veliler yandı! İşte ateş pahası o rakamlar

Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım sürerken, okul servis ücretlerine de zam beklentisi gündemde. 8 Eylül’de başlayacak 2025-2026 yılı öncesinde veliler, servis fiyatlarındaki artışa hazırlanıyor.

İstanbul’da devlet okullarında şu an en kısa mesafe için servis ücreti 2605 lira. İstanbul Servis İşletmecileri Esnaf Odası, bu rakamın yüzde 50 artırılmasını talep ediyor. Oda Başkanı Günhan Sınar, zam talebinin kabul edilmesi halinde en kısa mesafe ücretinin 3 bin 800 - 3 bin 900 liraya çıkacağını açıkladı.

Sınar, maliyet artışlarına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bunu günlüğe vurursak 140 lira, 150 lira gibi olur. Bizim sürekli kullandığımız kaskoya yüzde 30-40, akaryakıta yüzde yirmi zam gelmiş. Dolayısıyla güvenli bir hizmet verebilmek için biz de bu artışı uygun gördük."

EN UZAK MESAFE 10 BİN LİRAYA DAYANACAK

Yeni tarifenin kabul edilmesiyle en uzak mesafe için servis ücreti 6100 liradan 9150 liraya yükselecek. Anaokulu, ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servisler için yüzde 35 oranında rehber personel ücreti de ayrıca eklenecek.

ÖZEL OKULLAR BİLDİĞİNİZ GİBİ

Resmî tarifeye uyma zorunluluğu bulunsa da özel okulların çoğu daha yüksek fiyatlar talep ediyor. Sınar bu duruma tepki göstererek, "Onlar 'özel hizmet veriyoruz' diyerek ekstra bedel alıyorlar. Hep arada o tur şirketleri yüksek paralar kazanıyor." dedi.

NTV'nin haberine göre; Danıştay kararı gereği okul servis ücretlerini tüm şehirlerde belediyeler belirliyor. Geçen hafta Ankara’da servis ücretlerine yüzde 30 zam yapılmıştı. Türkiye’deki okul servislerinin yaklaşık yarısının çalıştığı İstanbul’da da yeni tarifenin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.