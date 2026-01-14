Peugeot için devrimden çok evrim!

Peugeot için devrimden çok evrim!
Yayınlanma:
Peugeot, Brüksel Otomobil Fuarı'nda yenilenmiş 408 modelini tanıttı . Artık daha keskin, daha sofistike ve görsel olarak daha modern görünen bu hızlı arka tasarımlı crossover, ilk bakışta estetik yeniliklere odaklanmış gibi görünse de, Fransız üretici bu modeli daha rekabetçi hale getiren bir dizi ince teknolojik iyileştirme de hazırladı.

Önceki "dişler", iki parçalı bir ışık grafiğiyle değiştirildi; üst modülde üç adet dikkat çekici LED "pençe" bulunuyor.

38163985.jpg

Peugeot 408

En büyük değişiklikler ön tarafta göze çarpıyor. Önceki "dişler" şeklindeki farlar, üst modülünde üç çarpıcı LED "pençe" bulunan iki parçalı farlarla değiştirildi . Bunlar artık gündüz sürüş farı ve yön göstergesi görevi görürken, ana farlar altlarındaki siyah plastik içinde neredeyse gizlenmiş durumda. Yeni bir tampon, daha rafine bir ızgara ve aydınlatmalı logo seçeneği, modelin çekiciliğini daha da artırıyor.

38163986.jpg

Peugeot 408

Arka kısımda, markanın bir modeli için bir ilk olan büyük ve ışıklı "Peugeot" yazısı yer alırken, LED farlarda da küçük değişiklikler yapıldı. Jant seçenekleri artık 20 inç'e kadar çıkıyor ve renk paletine, ışığa bağlı olarak sarı-yeşil ve koyu yeşil arasında değişen çekici bir Flare Green tonu eklendi.

38163991.jpg

Peugeot 408

Kabinde devrim niteliğinde değişiklikler yok ve 408, yüksek gösterge paneli ve kompakt direksiyon simidiyle kendine özgü i-Cockpit düzenini koruyor. Malzemeler iyileştirilirken, dijital göstergelerin grafikleri yenilendi. 10 inçlik bilgi-eğlence ekranı daha hızlı ve daha duyarlı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

