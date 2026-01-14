Peugeot için devrimden çok evrim!

Önceki "dişler", iki parçalı bir ışık grafiğiyle değiştirildi; üst modülde üç adet dikkat çekici LED "pençe" bulunuyor.

En büyük değişiklikler ön tarafta göze çarpıyor. Önceki "dişler" şeklindeki farlar, üst modülünde üç çarpıcı LED "pençe" bulunan iki parçalı farlarla değiştirildi . Bunlar artık gündüz sürüş farı ve yön göstergesi görevi görürken, ana farlar altlarındaki siyah plastik içinde neredeyse gizlenmiş durumda. Yeni bir tampon, daha rafine bir ızgara ve aydınlatmalı logo seçeneği, modelin çekiciliğini daha da artırıyor.

Arka kısımda, markanın bir modeli için bir ilk olan büyük ve ışıklı "Peugeot" yazısı yer alırken, LED farlarda da küçük değişiklikler yapıldı. Jant seçenekleri artık 20 inç'e kadar çıkıyor ve renk paletine, ışığa bağlı olarak sarı-yeşil ve koyu yeşil arasında değişen çekici bir Flare Green tonu eklendi.

Kabinde devrim niteliğinde değişiklikler yok ve 408, yüksek gösterge paneli ve kompakt direksiyon simidiyle kendine özgü i-Cockpit düzenini koruyor. Malzemeler iyileştirilirken, dijital göstergelerin grafikleri yenilendi. 10 inçlik bilgi-eğlence ekranı daha hızlı ve daha duyarlı.