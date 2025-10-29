Nokia piyasalara geri mi dönüyor? Büyük yatırım aldı

ABD’li çip üreticisi Nvidia, Finlandiya merkezli telekomünikasyon ekipmanları üreticisi Nokia’ya 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, şirketin yazılım geliştiricileri, mühendisleri ve araştırmacılarını bir araya getiren etkinliğinde yapay zekâ alanındaki yeni atılımlarını tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamalarda söz konusu çalışmalara dair bilgi verildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Nvidia ile Nokia’nın yeni nesil yapay zeka tabanlı mobil ağların ve ağ altyapısının hızlı şekilde geliştirilmesi için stratejik bir ortaklık kuracağı bildirildi. Bu kapsamda Nvidia’nın, Nokia’ya hisse başına 6,01 dolardan 1 milyar dolar yatırım yapacağı belirtildi.

Nokia’nın açıklamasında ise Nvidia’nın 166,4 milyon hisse alarak şirketin yüzde 2,9 hissesine sahip olacağı ifade edildi.

7 YAPAY ZEKA SÜPER BİLGİSAYARI İNŞA EDİLECEK

Nvidia'dan yapılan başka açıklamada da Amerika'nın yapay zeka altyapısını oluşturmak üzere ABD Enerji Bakanlığının ulusal laboratuvarları ve ülkenin önde gelen şirketleriyle işbirliğine gidildiği kaydedildi.

Şirketin, ABD Enerji Bakanlığına ait iki tesiste bilimsel araştırma ve inovasyonu desteklemek için 7 yeni sistem sağlayacağı ifade edilen açıklamada, Nvidia'nın Oracle ve Enerji Bakanlığı ile işbirliği yaparak Bakanlığın bilimsel keşifler için en büyük yapay zeka süper bilgisayarını inşa edeceği vurgulandı.

PALANTİR VE UBER GİBİ ŞİRKETLERLE İŞBİRLİĞİ

Nvidia, Palantir Technologies ile operasyonel yapay zekâ alanında entegre bir teknoloji sistemi geliştireceğini açıkladı. Bu sistem; analitik yetenekler, otomasyon özellikleri ve özelleştirilebilir yapay zekâ ajanlarını bir araya getirerek karmaşık kurumsal ve kamu sistemlerini optimize etmeyi hedefliyor.

Şirket ayrıca, Uber ile otonom araç teknolojileri alanında işbirliği yapıyor. Uber’in 2027’ye kadar 100 bin otonom araca ulaşmayı hedeflediği, bu filoda Nvidia’nın “DRIVE AGX Hyperion 10” platformunu kullanacağı belirtildi.

Öte yandan Nvidia, ilaç şirketi Eli Lilly ile ilaç keşif süreçlerini hızlandırmak amacıyla yapay zekâ altyapısı geliştirmek için de ortaklık kurdu.

YENİ TEKNOLOJİLER TANITILDI

Öte yandan Nvidia, yüksek bilgi işlem performansı sunan "Nvidia BlueField-4" veri işleme birimini, gigawatt ölçeğinde yapay zeka fabrikaları tasarlamak ve işletmeye yarayacak "Nvidia Omniverse DSX" planını, dil, biyoloji ve robotik alanlarında yapay zeka inovasyonunu hızlandırmak için açık kaynak yapay zeka teknolojilerini de tanıttı.