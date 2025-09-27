New York borsası enflasyon verileriyle yükseldi

ABD’de beklentilere paralel açıklanan enflasyon göstergeleri, Fed’in faiz indirimlerinin gecikeceği yönündeki kaygıları hafifletti. Bu gelişmelerin ardından New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

ENDEKSLERDE POZİTİF KAPANIŞ

Dow Jones endeksi yaklaşık 300 puan artarak yüzde 0,65 yükselişle 46.247,29 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,59 artışla 6.643,54 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,44 kazançla 22.484,07 puana ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, kişisel tüketim harcamaları ağustosta yüzde 0,6 artışla son 5 ayın en hızlı yükselişini kaydetti. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 2,7, Fed’in yakından izlediği çekirdek fiyat endeksi ise yüzde 2,9 ile beklentilere paralel geldi.

Ayrıca, Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde aşağı yönlü revize edildi. Tüketici güven endeksi eylülde geçen aya kıyasla 3,1 puan azalışla 55,1'e inerken, mayıstan bu yana en düşük seviyesini gördü. Bu aya ait öncü veri 55,4 olarak açıklanmıştı.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, işsizlik ve enflasyonun Bankanın hedeflerinden uzaklaşmış olmasına rağmen her iki cephede de daha fazla bozulma riskini sınırlı gördüğünü ifade etti.

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman ise iş gücü piyasasında artan risklere karşı kararlı faiz indirimlerinin gerekli olduğu düşüncesini yineledi.

Ticaret cephesinde de ABD Başkanı Trump, dün 1 Ekim'den itibaren ithal ilaç, mutfak ve banyo dolabı, döşemeli mobilya ve ağır kamyonlar için uygulanacak gümrük vergisi oranlarını duyurdu.

Buna göre, tarife oranları, ABD'de üretim tesisi inşa etmeyen şirketlerin markalı veya patentli ilaç ürünleri için yüzde 100, mutfak ve banyo dolapları ve ilgili ürünler için yüzde 50, döşemeli mobilyalar için yüzde 30 ve ağır kamyonlar için yüzde 25 olarak belirlendi.

Öte yandan, ABD'de 30 Eylül'de sona erecek mali yılın bitimine az süre kala bütçe üzerinde henüz bir anlaşma sağlanamadı. Bu durum endişeleri artırırken Başkan Trump, dün federal hükümetin Demokratlar yüzünden kapanabileceğini söyledi.