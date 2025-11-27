Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı

Yayınlanma:
Türkiye'de Safranbolu ile özdeşleşen dünyanın en değerli baharatları arasındaki safranı topraksız tarımla üretmeyi kafasına koyan genç ziraat mühendisi başarılı oldu. Safranı Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı. Şimdi safran soğanını çoğaltıyor.

Yüksek katma değerli tarım ürünleri arasındaki safran, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki yüksek kalite üretimi ile tanınıyor.

Genç bir ziraat mühendisi ise bu algıyı yıkarak safranı, bambaşka bir yerde, topraksız tarım yöntemiyle üretmeyi başardı. Çiftçilere örnek olacak projesini hayata geçiren gen. mühendis bölgenin üretim çeşitliliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

KONYA'DA YETİŞTİRİP 1 MİLYONDAN FAZLA KAZANDI

4 ay önce üniversiteden mezun olan ve safran üretimi için tesis kuran Mert Pektaş (25), hububat üretiminin yoğun olduğu bölgede çiftçilere, alternatif ve yüksek getirili bir üretim modelinin mümkün olduğunu göstermek istedi.

konyada-yetistirip-1-milyondan-fazla-kazandi-6.jpg

Pektaş, Sarayönü ilçesinin dağlık mahallesi Bahçesaray'daki tesisinde, kontrollü üretimle safranda istediği kaliteyi ve sürdürülebilirliği elde etti.

İlk hasadını tamamlayan ve yeni üretim dönemine hazırlanan Pektaş, safranın hastalıklara dayanıklılığıyla, iklim ve su koşullarına uygunluğuyla bölge insanına fırsat sunduğunu belirtiyor. Pektaş, Türkiye'de sınırlı miktarda üretilen safranın ekonomik değeriyle cazibesi olduğunu söyledi.

konyada-yetistirip-1-milyondan-fazla-kazandi-4.jpg

Kazancını da açıklayan Pektaş, şöyle konuştu:

"Tesisimin alanı 14 metrekare. Bu alanda 10 bin safran soğanı bulunuyor. Bu üretimi arazide yapmak isteseydik 1000 metrekare alana ihtiyacımız olacaktı. Arazisi olmayan insanların da yapabileceği bir iş."

konyada-yetistirip-1-milyondan-fazla-kazandi-2.jpg

"Bu tesisi ben kendi çalışmalarımla yaptım ve 10 bin soğan da dahil yaklaşık 500 bin liraya mal oldu. Hasadımızı bitirdik. Yaklaşık 250 gram safran elde ettik. Şimdi soğan çoğaltma işlemine geçtik. Böyle bir tesis kısa sürede kendisini amorti edebilir. Safranın yanında çoğalttığımız soğanlardan da satış yapıyoruz."

Pektaş, bu büyüklükteki bir safran tesisinin, yılda 1 milyon liradan fazla getiri sağlayabileceğini ifade etti.

İSTEYENE YARDIMCI OLACAK

Safranın dünyanın en pahalı baharatlarından olduğuna işaret eden Pektaş, tesisi başta deneme amaçlı kurduğunu, başarılı olduktan sonra büyütmeye karar verdiğini ve ilgisi olanlara da önerdiğini söyledi.

konyada-yetistirip-1-milyondan-fazla-kazandi-7.jpg

Pektaş, "Bu işe başlamaktaki bir amacım da bölge insanına ek gelir elde edebilecekleri bir üretim yöntemi olduğunu göstermekti. Küçük alanda bile bu işi yapabilirler. Bu işin maliyeti çok yüksek değil. Merak edenler, soranlar, gelip görmek isteyenler oluyor. İlgi duyanlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum." dedi

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Ekonomi
Halkın kabusu belli oldu
Halkın kabusu belli oldu
Venezuela THY'nin faaliyet iznini iptal etti!
Venezuela THY'nin faaliyet iznini iptal etti!