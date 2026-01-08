Koç Holding uyardı: İnanmayın!

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından Koç Holding, Koç Ailesi üyelerinin ve topluluk şirketlerinin isimleri kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı kamuoyunu acil koduyla uyardı. Şirket, özellikle ses ve görüntü taklidi yoluyla hazırlanan sahte içeriklere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Son dönemde dijital platformlarda artış gösteren "sahte yatırım fırsatları" bu kez Koç Topluluğu’nu hedef aldı. Koç Holding tarafından yapılan resmi açıklamada, Koç Ailesi mensuplarının ses ve görüntülerinin yapay zekayla taklit edildiği (deepfake), sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden internet kullanıcılarından haksız taleplerde bulunulduğu tespit edildi.

NASIL ANLAŞILABİLİR?

Holding, söz konusu içeriklerin hiçbir topluluk şirketiyle bağı olmadığını vurgularken, bu tür yanıltıcı paylaşımları yapanlara karşı hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, tasarruf sahiplerinin finansal güvenliklerini korumaları için şu kritik noktalar hatırlatıldı:

Kaynak Doğrulaması: Herhangi bir yatırım kararı almadan veya kişisel bilgi paylaşmadan önce mutlaka kurumsal web sitesi (koc.com.tr) ve resmi sosyal medya hesapları kontrol edilmelidir.

Resmi Duyurular: Koç Topluluğu şirketlerine dair en doğru ve geçerli bilgilere sadece Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden ulaşılabilir.

Yetkili Kuruluşlar: Yatırım hizmetleri konusunda sadece Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilen yasal kuruluşlardan hizmet alınmalıdır.

HUKİKİ YOLLAR HATIRLATMASI

Koç Holding’in yayınladığı duyuruda vatandaşlara yönelik şu ifadelere yer verildi:

"Dolandırıcılık yöntemleriyle yatırım çağrısı da dâhil olmak üzere internet kullanıcılarından çeşitli haksız ve hukuka aykırı taleplerde bulunulduğunu gözlemlediğimiz söz konusu hesap ve sitelere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Şirketimiz ile hiçbir bağlantısı olmayan gerçek dışı içeriklere ilişkin hukuki haklarımızı kullandığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."