Koç Holding uyardı: İnanmayın!

Yayınlanma:
Koç Holding dolandırılara karşı uyardı. İnternet üzerinden kendi adlarına deepfake yöntemi ile hazırlanan videolarla yatırım çağrısı yapılan gerçek dışı videolara karşı dikkatli olunması istendi.

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından Koç Holding, Koç Ailesi üyelerinin ve topluluk şirketlerinin isimleri kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı kamuoyunu acil koduyla uyardı. Şirket, özellikle ses ve görüntü taklidi yoluyla hazırlanan sahte içeriklere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Son dönemde dijital platformlarda artış gösteren "sahte yatırım fırsatları" bu kez Koç Topluluğu’nu hedef aldı. Koç Holding tarafından yapılan resmi açıklamada, Koç Ailesi mensuplarının ses ve görüntülerinin yapay zekayla taklit edildiği (deepfake), sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden internet kullanıcılarından haksız taleplerde bulunulduğu tespit edildi.

NASIL ANLAŞILABİLİR?

2024/04/23/koc-holding.jpg

Holding, söz konusu içeriklerin hiçbir topluluk şirketiyle bağı olmadığını vurgularken, bu tür yanıltıcı paylaşımları yapanlara karşı hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, tasarruf sahiplerinin finansal güvenliklerini korumaları için şu kritik noktalar hatırlatıldı:

Kaynak Doğrulaması: Herhangi bir yatırım kararı almadan veya kişisel bilgi paylaşmadan önce mutlaka kurumsal web sitesi (koc.com.tr) ve resmi sosyal medya hesapları kontrol edilmelidir.

Resmi Duyurular: Koç Topluluğu şirketlerine dair en doğru ve geçerli bilgilere sadece Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden ulaşılabilir.

Yetkili Kuruluşlar: Yatırım hizmetleri konusunda sadece Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilen yasal kuruluşlardan hizmet alınmalıdır.

HUKİKİ YOLLAR HATIRLATMASI

2024/09/30/koc-holding.png

Koç Holding’in yayınladığı duyuruda vatandaşlara yönelik şu ifadelere yer verildi:

"Dolandırıcılık yöntemleriyle yatırım çağrısı da dâhil olmak üzere internet kullanıcılarından çeşitli haksız ve hukuka aykırı taleplerde bulunulduğunu gözlemlediğimiz söz konusu hesap ve sitelere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Şirketimiz ile hiçbir bağlantısı olmayan gerçek dışı içeriklere ilişkin hukuki haklarımızı kullandığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Yılın ilk verisi geldi: Merkez rezerv yaktı!
Emekli aylığı açıklaması: 42 bin lira mümkün ve gerçekçi
