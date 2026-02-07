Kıyma fiyatları rekor kırdı, Arjantin'e kapı açıldı

Dünyanın en büyük et üreticilerinden biri olan ABD'nin bile "ithalat" silahına sarıldı.

ABD'de Ocak 2021'den bu yana durdurulamayan kıyma fiyatları nedeniyle ithalatta kota yükseltildi. Kuraklık ve büyük çaplı orman yangınları, ABD'deki hayvan sayısını tarihi dip seviyelere çekti. Fiyatlar artmasına rağmen, ABD halkının kıyma ve sığır etine olan talebi azalmadı; bu da arz-talep dengesini tamamen bozdu.

ABD'nin 2024 yılında zaten rekor düzeyde sığır eti ithalatı yaptığı, ancak bunun bile yeterli gelmediği vurgulandı.

EK KOTANIN TEK ADRESİ ARJANTİN

Trump, yerli üretimi koruma politikalarına bir "istisna" getirerek ithalat kapısını açtı:

2026 yılına özel olarak tanımlanan 80 bin metrik ton ek kotanın tamamı Arjantin'e tahsis edildi.

İthalat özellikle kıyma üretiminde kritik olan "yağsız sığır eti parçalarını" kapsayacak.

Karar, arz dengelenene kadar geçici bir süreliğine yürürlükte kalacak.

BALIKÇILIKTA "ÇEVRE" ENGELİ KALKTI

Trump sadece et fiyatları için değil, deniz ürünleri sektörü için de tartışmalı bir karara imza attı:

Amerikan ticari balıkçılığının önünü açmak için Atlantik Okyanusu'ndaki bazı avlanma yasakları kaldırıldı.

Bildiride, mevcut çevre yasalarının ekosistemi korumak için zaten yeterli olduğu, ek yasakların ticareti engellediği savunuldu.