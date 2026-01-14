Kış lastikleriyle ilgili tek bir hata size pahalıya mal olabilir:

Sıcaklık düştükçe lastik basıncı azalır ; bu da araç stabilitesini, yol tutuşunu ve fren mesafesini ciddi şekilde etkileyebilir. Bu nedenle Michelin, lastik basıncının sadece mevsimlik lastik değişiminde değil, kış boyunca düzenli olarak kontrol edilmesini tavsiye etmektedir.

Michelin, yaz lastiklerinin yedi derecenin altında bile elastikiyetini kaybettiğini hatırlatıyor ve bu nedenle gerçek kış koşullarında test edilmiş 3PMSF işaretli kış lastikleri veya dört mevsim lastikleri öneriyor . Doğru lastikler olmadan, mükemmel sürüş tekniği bile kontrol kaybını telafi edemez.

Yola çıkmadan önce, camlardan, aynalardan ve tavandan kar ve buzu temizlemek , ayrıca lastiklerin durumunu kontrol etmek önemlidir . Yetersiz basınç , daha kötü yol tutuşuna, daha fazla aşınmaya ve kayma riskinin artmasına yol açabilir .

Michelin, karda araç kullanırken sakin ve tahmin edilebilir hareketler yapılmasını tavsiye ediyor . Ani hızlanmalar, sert frenlemeler ve direksiyonun hızlı hareketleri, kontrolü kaybetme riskini önemli ölçüde artırır. Özellikle kış koşullarında hız sabitleyiciyi kullanmak önerilmez.

Frenleme sırasında ekstra dikkatli olunmalıdır çünkü karda durma mesafesi kuru asfalta göre çok daha uzun olabilir. Özellikle virajlardan önce hız önceden azaltılmalı, böylece lastiklerin zeminle teması korunmalıdır.

Michelin, dört çekerli araçların bile uygun kış lastiklerine ve doğru basınca sahip olmadıkları takdirde sorunlardan muaf olmadığını belirtiyor . Yokuş yukarı ve aşağı inişlerde yumuşak hareket ve kademeli hızlanma gereklidir.