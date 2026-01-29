IMF'den dolar açıklaması: En düşük seviyede!

IMF verilerine göre, ABD dolarının küresel döviz rezervlerindeki payı %56,92 seviyesine gerileyerek son yılların en düşük seviyesini gördü.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Resmi Döviz Rezervlerinin Para Birimi Bileşimi (COFER) verilerine göre, küresel finans sisteminde doların ağırlığı azaldı. Doların değer kaybıyla diğer para birimleri alan kazandı

RAKAMLARLA DOLARIN GERİLEMESİ

Verilere göre doların küresel rezervlerdeki düşüşü, 2025 yılı boyunca hız kazanarak devam etti:

2025 3. çeyrekte doların payı %56,92'ye indi. 2025 yılının ilk çeyreğinde bu oran %58,51 seviyesindeydi.

1999 yılının başında doların küresel rezervlerdeki payı %71,19 düzeyindeydi.

Küresel rezervlerin toplam hacmi 2025'in üçüncü çeyreği itibarıyla 13 trilyon dolara ulaştı.

EURO VE DİĞER PARA BİRİMLERİNDE YÜKSELİŞ

Dolar kan kaybederken, özellikle Euro'nun küresel rezervlerdeki payında belirgin bir artış gözlendi:

Para Birimi2025 1. Çeyrek Payı2025 3. Çeyrek PayıDurum
Euro%19,12%20,33Yükseliş
Japon Yeni%5,73%5,82Yükseliş
Çin Yuanı%1,96%1,93Sınırlı Düşüş

DOLAR HAKİMİYETİNİ NEDEN KAYBEDİYOR?

Doların payındaki tarihi düşüşün nedeni olarak birkaç temel neden öne çıkıyor.

Politika Belirsizlikleri

Gümrük tarifeleri, Grönland ile ilgili tartışmalar ve ABD'nin müttefikleriyle yaşadığı diplomatik gerilimler güveni zayıflatıyor.

Rezerv Çeşitlemesi

Merkez bankaları riskleri azaltmak amacıyla Kanada doları veya Avustralya doları gibi geleneksel olmayan birimlere yöneliyor.

Çok Kutuplu Dünya

Küresel para sisteminin daha dengeli ve çok kutuplu bir yapıya doğru ilerlediği değerlendiriliyor.

LİDERLİK HALA DOLARDA

Doların rezervlerdeki payı azalsa da, küresel ödemelerde ve ticaretteki liderliği sarsılmış değil.

Aralık 2025 itibarıyla doların küresel ödemelerdeki payı %50,49 ile ilk sıradaki yerini koruyor.

Küresel ticaretin yarısından fazlası ve çoğu emtia fiyatlandırması hala dolar üzerinden yapılmakta.

Fitch Ratings'e göre, ABD piyasalarının derinliği ve benzer bir alternatifin bulunmaması doların en büyük desteği oldu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

