İlk uçan araba seri üretime girdi: Şimdiden binlerce müşterisi var

Bahsettiğimiz araç, klasik bir elektrikli otomobil gibi sürülebilen ancak gizli pervaneleri sayesinde dikey olarak da havalanabilen fütüristik bir araç olan Alef Model A Ultralight . İlk örnekler Kaliforniya'da elle monte ediliyor ve ilk müşteriler yakında araçlarına kavuşabilir.

HEM GİDEBİLEN HEM DE UÇABİLEN BİR ARABA NASIL GÖRÜNÜR?

Alef Model A , aracın ön ve arka kısmına gizlenmiş sekiz adet elektrikli pervaneye sahip olup, kanatlara ihtiyaç duymadan dikey kalkış yapabiliyor. Uçmak için kullanılmadığı zamanlarda ise, tekerleklerine entegre edilmiş motorlarıyla standart bir elektrikli araç gibi davranıyor.

Araç gövdesi , hava geçişine izin verirken aynı zamanda yolcuları dönen pervanelerden koruyan karbon fiber ağ yapısından oluşmaktadır . Araçta bir sürücü ve bir yolcu için yer bulunmaktadır.

Karada yaklaşık 320 kilometre yol kat edebilirken , havada yaklaşık 177 kilometre menzile ve yaklaşık 177 km/sa seyir hızına sahiptir. Ancak, özel bir yasal sınıflandırma nedeniyle, kamuya açık yollarda hızı 40 km/sa ile sınırlıdır.

Aracın ağırlığı sadece 385 kilogram olup, bu da onu golf arabalarına benzer şekilde ultra hafif elektrikli otomobil olarak tescil ettirmeye olanak tanıyor.

ÜRETİM BAŞLADI ANCAK SIKI KOŞULLAR ALTINDA

Üretim resmen başlamış olsa da, Alef Aeronautics her bir uçan otomobilin elle monte edileceğini ve tamamlanmasının birkaç ay süreceğini vurguluyor. İlk teslimatlar, aracı son derece kontrollü koşullar altında test edecek sınırlı sayıda müşteriye yöneliktir.

Alıcılar, hem araç kullanma hem de bakım konusunda özel eğitimden geçmek zorunda kalacaklar. Uçuşlara her yerde izin verilmeyecek, sadece önceden belirlenmiş bölgelerde ve net kurallar çerçevesinde izin verilecek.

Şirket, 2023 yılında ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) uçuşa elverişlilik sertifikası aldı; bu da üretime başlama yolunda önemli bir adımdı.

Piyasanın ilgisi şimdiden çok şey anlatıyor. Alef, toplam değeri 800 milyon sterlinin üzerinde olan 3.500 ön sipariş aldığını iddia ediyor.

Şirketin direktörü Jim Duchovny, gelecekte üretimi otomatikleştirmeyi ve fiyatı yaklaşık 25.000 sterline düşürmeyi hedeflediklerini söylüyor, ancak bunun hala uzun bir yol olduğunu da kabul ediyor.

Şimdilik kesin olan bir şey var: Uçan arabalar artık bir film veya çizgi film değil , yavaş yavaş fabrikadan çıkıp gerçek dünyaya giren gerçek bir ürün.