İki bakanlık sahaya iniyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı denetçileri, Ramazan ayı öncesinde spekülatif fiyat hareketlerine karşı harekete geçti.

Bakanlık, temel gıda maddelerinde fiyatların stabil kalması ve haksız kazanç sağlayanların ifşası için yoğun bir mesai yürütüyor.

MİLYONLARIN SOFRASINA 'SABİT' ZAM: KIYMA 485 LİRA

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok şehirde Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Perakendeciler Derneği (PERDER) arasında yapılan anlaşma kapsamında, Ramazan ayı sonuna kadar geçerli olacak fiyatlar netleşti.

Yaklaşık 1000 markette uygulanacak olan "sabit" fiyat tarifesi şu şekilde:

Dana kıyma: 485 TL/kg

Dana kuşbaşı: 510 TL/kg

Tereyağı: 384 TL/kg

İmzalanan protokol çerçevesinde bu rakamların bayram sonuna kadar değişmeyeceği taahhüt edilse de, ücretli çalışanlar ve dar gelirliler için 500 lira sınırını aşan et fiyatları, sofraların yine boş kalacağına işaret ediyor.

DENETİMLER 81 İLE YAYILDI

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda tüm şehirlerde kasaplar, marketler ve perakende zincirleri üzerinde denetim baskısı artırıldı.

Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen kurumlara idari cezalar kesiliyor. Ayrıca, hileli üretim yapan ve taklit-tağşiş yöntemlerine başvuran firmaların da kamuoyuna ifşa edileceği vurgulanıyor. Sadece perakende değil, üretim maliyetlerini düşürmek adına yem sanayicileri de Ramazan boyunca fiyat artırmama kararı aldığını duyurdu.

HANGİ ZİNCİR MARKETLERDE GEÇERLİ?

ESK aracılığıyla tedarik edilen bu ürünlere yurttaşlar, PERDER üyesi yaklaşık 30 farklı zincir marketin şubelerinden ulaşabilecek.

Sabit fiyat uygulaması 30 markette geçerli olacak: