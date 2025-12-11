İBB borcunu ödedi: 33 yıl sonra ilk kez almıştı

İBB, Ekrem İmamoğlu'nun ilk başkanlık döneminde, 4 metro projesine finansman sağlamak için ek borçlanmaya gitmiş, Eurobond tahvil ihracı yapmıştı.

Projeler için 2020 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağlanan 580 milyon ABD doları tutarındaki finansman için açıklama geldi.

İBB BORCUNU ÖDEDİ: 33 YIL SONRA İLK KEZ ALMIŞTI

İBB, tahvil ihracının 9 Aralık 2025 tarihi itibarıyla anapara ve tüm faiz yükümlülükleriyle birlikte eksiksiz olarak geri ödendiğini duyurdu.

Açıklamada, "Söz konusu tahvil ihracı, Türkiye’de bir belediye tarafından 33 yıl aradan sonra yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen ilk Eurobond işlemi olması bakımından, yalnızca önemli bir finansman kaynağı değil; aynı zamanda İBB’nin kurumsal kapasitesinin ve mali güvenilirliğinin uluslararası ölçekte tescili niteliğini taşımaktadır" denildi.

Konuya ilişkin İBB açıklaması şöyle:

"Bu kaynakla 4 metro hattının hizmete açılması hedeflenmiş, finansman İstanbul’un raylı sistem yatırımlarını hızlandıran kritik bir rol oynamıştır. Bugün gelinen noktada, borcun zamanında ve sorunsuz biçimde ödenmiş olması; İBB’nin yatırım üretme gücünün, finansman yönetimindeki disiplininin ve uzun vadeli mali sürdürülebilirliğinin açık bir göstergesi olmuştur.

"İBB, ilk Eurobond ihracının ardından yatırımcı güvenini daha da ileriye taşıyarak, biri Greenbond (Yeşil Tahvil) olmak üzere iki Eurobond ihracını daha başarıyla gerçekleştirmiştir. Bu gelişme, uluslararası yatırımcıların İBB’ye duyduğu güvenin geçici değil; kalıcı, yapısal ve sürdürülebilir olduğunun somut bir kanıtıdır."

"Bugün itibarıyla İBB; uluslararası piyasalardaki tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren, yatırımı borca dönüştürmeyen, borcu yatırıma dönüştüren, kaynaklarını altyapı, sürdürülebilirlik, çevresel ve kamusal fayda doğrultusunda kullanan, güçlü bilançosunu şeffaf ve hesap verebilir bir mali yönetim anlayışıyla yöneten bir yerel yönetim modeli ortaya koymaktadır."

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak; kentimize değer katan yatırımları sürdürürken, mali sorumluluk ilkesinden ödün vermeden, uluslararası yatırımcıların güvenine layık olmaya ve İstanbul’un geleceğine kaynak üretmeye kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız"

EUROBOND NEDİR?

Eurobond Nedir?

Eurobond, devlet ya da şirketlerin, kendi ülkeleri dışında kaynak sağlamak amacıyla, uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sundukları, genellikle uzun vadeli borçlanma aracıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından da uluslararası piyasalarda genellikle USD veya EURO cinsinden Eurobond ihraç edilmektedir.