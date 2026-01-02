Gazla zenginleşen Orta Asya ülkesinden oyunun kuralını değiştiren hamle

Türkmenistan ekonomisi büyük doğal gaz rezervlerine dayanmaktadır.

Dünyanın en izole ülkelerinden biri olan Türkmenistan, perşembe günü kripto para madenciliğini ve ticaretini resmen yasallaştırdı; bu, ülkenin sıkı kontrol altındaki doğalgaza bağımlı ekonomisi için büyük bir değişiklik anlamına geliyor.

Cumhurbaşkanı Serdar Berdymukhamedov tarafından imzalanan yasa, sanal varlıkları düzenliyor, kripto paraları medeni hukuka tabi kılıyor ve ülkenin merkez bankası tarafından denetlenen bir kripto para borsaları lisanslama sistemi kuruyor .

Madenciliğe iki şekilde izin verilecek: Bireysel girişimciler ve tüzel kişiler için. Tüm madenciler, Merkez Bankası'na elektronik ortamda zorunlu devlet kaydı yaptırmak zorunda olacaklar. Sertifikalar ise süresiz olarak verilecek.

Kayıt yaptırmak için madencilik altyapısına, geçerli bir kripto cüzdanına sahip olmanız ve teknik ve yangın güvenliği gerekliliklerine uygunluğunuzun olması gerekiyor. Başkasının bilgi işlem gücünü kullanarak gizli madencilik yapmak da yasak olacak.

Kripto para borsaları ve sanal varlık hizmet sağlayıcıları, Merkez Bankası lisansları altında faaliyet gösterecek. Müşteriler için kripto cüzdanlarının açılması, kara para aklamayla mücadele yasalarına uygun olarak tam kimlik doğrulamasının ardından mümkün olacak.

Yasada, kripto sektöründe devlet sembollerinin kullanımına ilişkin sıkı kısıtlamalar getiriliyor. Madenciler, sanal varlık ihraççıları ve kripto hizmet sağlayıcılarının adlarında ve sembollerinde herhangi bir biçimde, dilde veya kombinasyonda "devlet", "Türkmenistan", "Türkmen", "Türkmence" veya "ulusal" kelimelerini kullanmaları yasaklanacak. Bu durum hem tam hem de kısaltılmış yazımlar için geçerli.

Ancak dijital para birimleri hâlâ ödeme aracı, para birimi veya menkul kıymet olarak tanınmayacak. Türkmenistan'da internet de hükümet tarafından sıkı bir şekilde düzenleniyor ve kontrol ediliyor.

Orta Asya'da eski bir Sovyet ülkesi olan Türkmenistan, ekonomisini desteklemek için büyük ölçüde geniş doğal gaz rezervlerinin ihracatına bağımlıdır. Çin, ülkenin ana gaz ithalatçısıdır ve Türkmenistan şu anda Afganistan, Pakistan ve Hindistan'a gaz tedarik etmek için bir boru hattı üzerinde çalışmaktadır.

Türkmenistan da geçen yıl Nisan ayında yabancı vatandaşların girişini kolaylaştırmak amacıyla elektronik vize uygulamasını getiren bir yasa çıkardı.

1991'de bağımsızlığını kazandıktan sonra, otokratik ülke genellikle potansiyel ziyaretçilere katı giriş şartları uyguladı ve birçok vize başvurusu belirsiz nedenlerle reddedildi.