Fed faiz kararı sonrası piyasalar dengeli seyretti
Fed'in faizi sabit bırakma kararının ardından New York borsası dengeli bir seyirle kapandı; Dow Jones ve Nasdaq hafif yükseliş gösterirken, S&P 500 yatay hareket etti.

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit bıraktığı karar sonrasında günü karışık ancak dengeli bir seyirle tamamladı.

DOW JONES VE NASDAQ HAFİF YÜKSELDİ

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 artışla 49.015,60 puana, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise yüzde 0,17'lik kazançla 23.857,45 puana yükseldi. S&P 500 endeksi ise neredeyse değişim göstermeyerek 6.978,03 puanda kapandı.

FED'DEN EKONOMİ DEĞERLENDİRMESİ

Fed yaptığı açıklamada, ekonomik faaliyetin "sağlam bir hızda" genişlemeye devam ettiğini, istihdam artışının düşük seviyelerde kaldığını ancak işsizlik oranında bazı istikrar işaretleri görüldüğünü belirtti. Enflasyonun ise bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği vurgulandı.

POWELL: RİSKLER AZALDI AMA HALA MEVCUT

Fed Başkanı Jerome Powell düzenlediği basın toplantısında, "enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ile istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin azaldığını ancak hala mevcut olduğunu" ifade etti. Faizin sabit tutulması konusunda geniş bir destek olduğunu söyleyen Powell, gelecek toplantılar için şimdiden herhangi bir karar alınmadığını vurguladı.

HAZİNE BAKANI BESSENT'İN DOLAR AÇIKLAMASI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkenin her zaman güçlü bir dolar politikasına sahip olduğunu belirterek, sağlam politikaların para akışını artıracağına işaret etti. Bessent, "ticaret açığının azalmasının zamanla otomatik olarak doların değerinin artmasına yol açacağını" kaydetti ve şu anda dolar-yen piyasasına müdahale etmediklerini bildirdi.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN SONUÇLARI İZLENECEK

Analistler, Microsoft, Meta, Tesla ve IBM gibi teknoloji devlerinin açıklayacağı finansal sonuçların piyasa seyrini etkileyebileceğini belirtti. Hükümetin olası kapanma riski ve ticaret gerilimlerinin ise piyasalar üzerinde baskı unsuru olmaya devam ettiği ifade edildi.

