Faiz kararı sonrası borsa yükselişle açıldı!

Yayınlanma:
New York borsası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini 25 baz puan düşürmesinin ve yıl içinde olası yeni indirim sinyallerinin ardından güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 artışla 46.056,55 puana tırmandı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,40 artarak 6.626,85 puana ve ​Nasdaq endeksi yüzde 0,80 kazançla 22.439,11 puana çıktı.

Fed'in dün açıkladığı para politikası kararları sonrası, pay piyasalarında açılışta ABD'li teknoloji şirketlerinden gelen haberlerle pozitif bir seyir izlendi.

Dün Aralık 2024'ten bu yana ilk faiz indirimine giden Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4-4,25 aralığına çekmişti.

Banka'nın para politikası karar metninde, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığına işaret edilmişti.

Ekonomik projeksiyonlarını da açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 3,6'ya çekerken, bu tahmin 2025'te başka faiz indirimlerinin yapılabileceğinin sinyalini vermişti.

Fed Başkanı Jerome Powell da toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin artmasıyla birlikte risk dengesinin değiştiğini, bu doğrultuda daha nötr bir politika duruşuna doğru bir adım atmanın uygun olduğuna karar verdiklerini belirtmişti.

Powell, "Kısa vadede, enflasyon riskleri yukarı yönlü, istihdam riskleri ise aşağı yönlü, bu zorlu bir durum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de işsizlik maaşı başvurularında düşüş kaydedildi. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Eylül ile biten haftada 231 bine inerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Kurumsal tarafta da ABD'li çip şirketi Nvidia, Intel ile yaptığı veri merkezi ve bilgisayar ürünlerini birlikte geliştirmeye yönelik işbirliği kapsamında şirkete 5 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Bu haber sonrası Nvidia'nın hisseleri yüzde 2'nin, Intel'in hisseleri de yüzde 25'in üzerinde yükseldi.

Kaynak:AA

