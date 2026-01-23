Et fiyatlarına ayar: Bu tarihe kadar 30 markette sabit kalacak

İstanbul'da et fiyatlarına Ramazan ayarı geldi. Yapılan anlaşma sonucu 30 markette Ramazan Bayramı sonuna kadar tereyağı ve etin fiyatı sabit kalacak.

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER), Ramazan ayı sonuna (19 Mart 2026) kadar geçerli olacak yeni fiyat tarifesini kamuoyuyla paylaştı.

Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapılan protokol kapsamında İstanbul’un tüm ilçelerindeki 30 ayrı zincir markette kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi.

SABİT KALACAK FİYATLAR NE?

2022/03/28/kirmizi-et.jpg

22 Ocak’tan itibaren geçerli olan ve Ramazan Bayramı bitimine kadar değişmeyecek olan fiyatlar şu şekilde belirlendi:

ürünsabitlenen fiyat (kg)piyasa ortalaması (tahmini)
ekonomik dana kıyma485 TL650 - 750 TL
ekonomik dana kuşbaşı510 TL700 - 850 TL
tereyağı384 TL450 - 550 TL

HANGİ MARKETLERDE SATILACAK?

2023/10/21/kirmizi-et.jpg

Et ve Süt Kurumu aracılığıyla tedarik edilen bu ürünlere, İstanbul genelindeki şu marketlerden ulaşılabilecek:

Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar, Irmaklar Gross ve Show Gross.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

