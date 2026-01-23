Et fiyatlarına ayar: Bu tarihe kadar 30 markette sabit kalacak

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER), Ramazan ayı sonuna (19 Mart 2026) kadar geçerli olacak yeni fiyat tarifesini kamuoyuyla paylaştı.

Kırmızı et hayaldi tavuk da lüks oldu! Büyük zam geliyor

Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapılan protokol kapsamında İstanbul’un tüm ilçelerindeki 30 ayrı zincir markette kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi.

SABİT KALACAK FİYATLAR NE?

22 Ocak’tan itibaren geçerli olan ve Ramazan Bayramı bitimine kadar değişmeyecek olan fiyatlar şu şekilde belirlendi:

ürün sabitlenen fiyat (kg) piyasa ortalaması (tahmini) ekonomik dana kıyma 485 TL 650 - 750 TL ekonomik dana kuşbaşı 510 TL 700 - 850 TL tereyağı 384 TL 450 - 550 TL

HANGİ MARKETLERDE SATILACAK?

Et ve Süt Kurumu aracılığıyla tedarik edilen bu ürünlere, İstanbul genelindeki şu marketlerden ulaşılabilecek:

Kırmızı ette kriz!

Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar, Irmaklar Gross ve Show Gross.