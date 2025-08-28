En çok yenecek balık belli oldu! Bolluktan kıyıya vurdu

Yayınlanma:
Denizlerde av yasağının kalkmasına az bir süre kala bu sezon en çok yenecek balık belli oldu! Karadenizli balıkçılar palamuttan bu sezonda umutlu olduklarını söylediler ancak sezonun sürpriz balığı palamut olmayacak. Olta atanı boş döndürmeyen o balık bolluktan kıyıya vurdu.

Denizlerimizde av yasağı 1 Eylül'de sona erecek. Yasağın kalkması ile "Vira bismillah" diyerek Karadeniz'e açılacak balıkçılar hazırlıklarını tamamladı. Balıkçılar geçtiğimiz sezon palamutta olduğu gibi bol ve bereketli av sezonu geçirmeyi ümit ediyor.

Limanlarda yasağın kalkmasına az süre kala av hareketliliği yaşanırken balıkçıların sezona dair tahminleri de netleşti.

EN ÇOK YENECEK BALIK BELLİ OLDU!

Samsun'da Canik, Dereköy ve Yakakent balıkçı barınaklarında demirleyen balıkçılar, sıcak havaya rağmen ağlarının onarım ve bakım işlemlerini sürdürüyor. İlmek ilmek işledikleri ağları düzenli şekilde toplayarak teknelerine yükleyen balıkçılar, yasakların sona ereceği 1 Eylül için gün sayıyor.

en-cok-yenecek-balik-belli-oldu-bolluktan-kiyiya-vurdu-6.jpg

Dereköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Şevket Keşkekçi, 2025-2026 av sezonu öncesinde balıkçıların hazırlıklarını artık tamamlamaya başladıklarını söyledi.

Hazırlıkların son aşamasına geldiklerini anlatan Keşkekçi, "Pazar günü 'Vira bismillah' diyeceğiz. Av araçlarını, teknelerin bakımlarını tamamladık. Dereköy Balıkçı Barınağı'nda 175 tekne var. Bunların 95'ini bakımlarını tamamlayarak suya indirdik. Amatör olarak da yaklaşık 50'ye yakın tekne burada bulunuyor. Burası Samsun'un en büyük balıkçı barınağıdır." dedi.

en-cok-yenecek-balik-belli-oldu-bolluktan-kiyiya-vurdu-4.jpg

"Son 50 yılın en iyi palamut avı sezonunu geçen yıl geçirdik." diyen Keşkekçi, bu sezon Karadeniz'in yıldızına işaret etti. Palamutun bu sezonda verimli olacağını tahmin ettiklerini de ifade eden Keşkekçi şunları söyledi:

"Bu sene veriler daha az olacağını gösteriyor ama palamuttan yine de umutluyuz. Bu yıl hamsiden çok büyük bir beklentimiz var. Şu an denizde hamsi verileri iyi gözüküyor. İstavrit ve mezgit avı da iyi geçecek diye umut ediyoruz."

en-cok-yenecek-balik-belli-oldu-bolluktan-kiyiya-vurdu-2.jpg

BOLLUKTAN KIYIYA VURDU

"Hamsi avının iyi geçeceğini kıyı balıkçılarından anlıyoruz. Bu aylarda liman içlerine kadar hamsi gelmeye başladı. Bu da bize denizde bol hamsi varlığının olduğunu gösteriyor."

Mesut Karaduman da 6 yıldır balıkçılık yaptığını belirterek, "İstavrit için ağları ayarlıyoruz. Bu sene istavrit ve hamsiden yana umudumuz var. Sezonun bol ve bereketli geçmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

en-cok-yenecek-balik-belli-oldu-bolluktan-kiyiya-vurdu-4.jpg

Sabahın erken saatlerinde mesaiye başladıklarını ifade eden Yunus Kıyak da ağların bakımının yapılmaması halinde parçalanabildiğini, masraflı olmasına rağmen bu bakımı her sene mutlaka yaptıklarını söyledi.

Kıyak, "Sezonun açılmasına kısa bir süre kaldı. Bu sene umudumuz hamsi. Palamut bu yıl olmayacak gibi gözüküyor." dedi.

en-cok-yenecek-balik-belli-oldu-bolluktan-kiyiya-vurdu-3.jpg

Ahmet İpek de 14 yaşından beri balıkçılık yaptığını ifade ederek, "İstavrit avına hazırlık yapıyoruz. Ağları ona göre ayarlıyoruz ama bu yıl hamsinin bol olacağını düşünüyoruz." dedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

