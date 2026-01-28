Emtia talebi rekor seviyeye ulaştı: Yatırımcının büyüğü de küçüğü de akın etti

Vatandaş küresel belirsizlikler ve rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları nedeniyle son 5 ayda 13 milyar dolar değerinde emtia yatırımı yaptı. Bankalar, emtia rallisinin süreceğini ve altının 6 bin doları aşabileceğini öngörürken şirketler de yönünü buraya çevirdi.

Yatırımcılar, savaşlar ve ekonomik belirsizlikler ortamında değerli metallere yöneldi. Ons altın 5 bin doların, ons gümüş ise 117 doların üzerine çıktı. Yurt içinde gram altın 7 bin 355 TL ile tarihi zirvesine yaklaştı.

REKOR FİYATLAR VE BANKALARIN TAHMİNLERİ

Altındaki yükseliş, ABD-Güney Kore tarife gerilimi gibi faktörlerle destekleniyor. Deutsche Bank, ons altının bu yıl 6 bin doları aşacağını tahmin ederken; Morgan Stanley hedef fiyatını 5 bin 700 dolara yükseltti.

VATANDAŞ 5 AYDA 13 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPTI

Sözcü'deki habere göre Son 5 aylık dönemde vatandaşların kıymetli maden depo hesapları, döviz etkisinden arındırıldığında 13 milyar 38 milyon dolar arttı. Sadece 16 Ocak haftasında 1,54 milyar dolarlık alım yapılarak, talep son 3 yılın en yükseğine ulaştı. Toplam birikim 82,2 milyar doları aştı.

ŞİRKETLER DE DEĞERLİ MADENLERE YÖNELDİ

Şirketler de benzer bir eğilim gösterdi. 31 Ekim'den 16 Ocak'a kadar tüzel kişilerin kıymetli maden hesapları 1 milyar 3 milyon dolar artışla 8,2 milyar dolara yükseldi. Hem bireylerin hem de kurumların emtialara olan güçlü ilgisi sürüyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

