Eczanede kriz büyüdü: Hayati ilaçlar yok listesinde

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Türkiye’deki ilaç tedarik sorunlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tedarik sonunun temelinde sabit euro kuru ile gerçek döviz kuru arasındaki uçurumun neden olduğunu söyleyen Saydan, ilaç euro kurunun yaklaşık bir yıldır güncellenmediğine dikkat çekti ve bunun piyasadaki yoklukları katlayarak artırdığını söyledi. Saydan, “Kur farkı büyüdükçe firmaların ilaç tedarik etme isteği azalıyor. Bir yıl önceye kıyasla ilaç yokluğu çarpıcı biçimde arttı. Eczaneler boşalan raflarla, karşılanamayan reçetelerle mücadele ediyor” dedi.

“HAYATİ İLAÇLAR BULUNAMIYOR”

TEİS Başkanı Saydan, resmi makamların açıkladığından çok daha fazla ilacın piyasada bulunamadığını belirtti. Temini zorlaşan ürünler arasında yalnızca temel ağrı kesiciler değil; grip aşıları, tansiyon, diyabet, depresyon, arkinson ve kanser tedavisinde kullanılan hayati ilaçların da bulunduğu belirtiliyor.

KRİTİK İLAÇLAR 'YOK' LİSESİNDE

Saydan, mevsimi gelmesine karşın grip aşılarına dahi erişilemediğini belirterek, “Kemoterapi ilaçları, insülinler, tansiyon hapları, ritim bozukluğu ve kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar… Hatta çocukların sıklıkla ihtiyaç duyduğu şuruplar ve ateş düşürücüler bile yokluk listesinde. Bu tablo her geçen gün ağırlaşıyor” açıklamasında bulundu.

HAMMADDE TEDARİKİNDE SORUN

Nefes'te yer alan habere göre sorunun ana kaynağının Türkiye’deki ilaç fiyatlandırma modeli olduğunu vurgulayan Saydan, İlaç Fiyat Kararnamesi kapsamında uygulanan sabit euro kurunun piyasa kurunun çok altında kaldığını söyledi.

Şu anda ilaç fiyatlandırmasında kullanılan sabit euro kuru 21,67 TL iken, gerçek döviz kuru 49 TL’ye yaklaşmış durumda. Aradaki bu büyük fark nedeniyle özellikle yurt dışından ilaç veya hammadde getiren firmaların birçok ürünü sisteme vermediği ya da çok sınırlı miktarda verdiği belirtiliyor.

"SÜRDÜREBİLİR DEĞİL"

Saydan, kurun mevcut haliyle sürdürülebilir olmadığını belirterek acil düzenleme çağrısı yaptı: “İlaç fiyatlandırmasında kullanılan sabit kur gerçekçi seviyeye çekilmeli. Şubat 2026’daki düzenlemeyi beklemek çözüm değil. Aksi hâlde ilaç yokluğu daha da artacak, vatandaşlar en temel tedavilere erişemeyecek" ifadelerini kullandı.